Какие казахстанские банки тратят больше всего денег на рекламу

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждая крупная компания тратит деньги на продвижение своего бренда. Это касается и казахстанских банков второго уровня. Какие финорганизации больше всего вкладываются в рекламу, рассказали аналитики Ranking.kz.

Многие казахстанские компании в 2022 году сильно увеличили затраты на рекламу. Как оказалось, это коснулось и банков.

Так, среди 11 финорганизаций, которые предоставили развернутую информацию по своим расходам, сразу у шести всего за три квартала 2022 года затраты на рекламу превысили 1 млрд тенге.

Больше всего денег на рекламные цели выделил Halyk Bank – за январь-сентябрь 2022 года им было освоено 2,55 млрд тенге. На втором месте расположился Jusan Bank, который потратил на это 2,53 млрд тенге.

Замыкает тройку лидеров Kaspi, освоивший бюджет на рекламу в размере порядка 1,24 млрд тенге.

Помимо них, больше одного млрд тенге направили на рекламу Home Credit Bank (1,23 млрд тенге), Bank RBK (1,14 млрд тенге) и ForteBank (1,05 млрд тенге).

Сколько тратят банки на рекламу. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что за год затраты на рекламу у некоторых банков сильно выросли. Например, Halyk Bank увеличил их на 16,3%, а Jusan Bank – сразу в 2,5 раза. Bank RBK, в свою очередь, увеличил бюджет сразу в семь раз.

У Kaspi расходы на рекламу выросли на 19,1%, а у Home Credit Bank — на 16,4%.

Отличились в этом плане Forte Bank, Bereke Bank и Банк ВТБ, которые в 2022 году, наоборот, сократили свои рекламные бюджеты.

Впрочем, если рассматривать банки не по объемам денежных средств, которые они тратят на рекламу, а по их доле от расходов, то таблица лидеров сильно изменится.

Так, несмотря на тот факт, что за три квартала 2022 года Halyk Bank потратил больше всего денег на рекламу, на самом деле доля его затрат составила всего 1,7% от всех расходов по операционной деятельности банка.

Самую большую долю показал Jusan Bank – сразу 8,5%. Следом идет Bank RBK (6,4%) и Home Credit Bank (5%). Самая маленькая доля была зафиксирована у Kaspi – всего 1,3% от общего объема расходов по операционной деятельности банка.

Доля затрат на рекламу от общих расходов. Инфографика: ranking.kz

Реклама – очень важный инструмент для продвижения бренда. С помощью нее банки улучшают свою узнаваемость и знакомят казахстанцев со своими услугами. Поэтому неудивительно, что многие организации выделяют на это миллиарды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2008688-kakie-kazahstanskie-banki-tratyat-bolshe-vsego-deneg-na-reklamu/