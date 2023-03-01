Предельные ставки по депозитам на апрель утвердили в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по депозитам в тенге, которые будут действовать в апреле 2023 года. Об этом сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

В феврале Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%. Аналогичное решение принял и Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), который без изменений сохранил рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым вкладам.

Таким образом, банкам второго уровня было рекомендовано установить предельные ставки по несрочным депозитам на март и апрель в размере 16,3%. Данный предел действует как на вклады с пополнением, так и без него.

Что касается срочных депозитов, то здесь в зависимости от срока и возможности пополнения рекомендуемые ставки отличаются. Так, у вкладов с пополнением на 3 и 6 месяцев они могут составить максимум в 16,8%, а без возможности пополнения – 17,3%

У депозитов сроком на 12 месяцев рекомендуемые ставки ниже: 14,8% – для непополняемых и 14,5% – для пополняемых. А у вкладов, рассчитанных на 24 месяца – 10,7% и 10,5% соответственно.

У сберегательных депозитов, которые традиционно считаются самыми выгодными, рекомендуемая ставка для пополняемых вкладов, открытых на 3 и 6 месяцев, равна 17,8%, а для непополняемых – 18,3%.

У депозитов с пополнением на 12 месяцев ставка равна 15,7%, а без пополнения – 16,9%, а у вкладов сроком на 24 месяца – 13,5% и 14,4% соответственно.

Рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на март и апрель. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Напомним, несмотря на тот факт, что КФГД утвердил рекомендуемые ставки вознаграждения, банки второго уровня все равно самостоятельно принимают решения о процентах по своим депозитным продуктам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2011340-predelnye-stavki-po-depozitam-na-aprel-utverdili-v-kazahstane/