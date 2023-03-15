Почти 20 тыс. казахстанцев подали заявки на списание своих кредитов

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы с неоплаченными долгами могут попробовать объявить себя банкротами. О том, сколько человек уже подали заявления на списание своих кредитов, читайте в материале NUR.KZ.

С 3 марта казахстанцы, которые не в состоянии самостоятельно обслуживать свои долги, могут пройти процедуру внесудебного или судебного банкротства.

После первой процедуры, если у банкрота нет имущества, его обязательства перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами просто прекращаются, то есть списываются, но с определенными последствиями.

А во время второй имущество должника пойдет в счет уплаты долгов перед кредиторами в порядке очереди. Если же его окажется недостаточно, то оставшиеся долги также будут прекращены.

Как сообщают в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), с момента начала приема заявок решение пройти процедуру внесудебного банкротства приняли более 18 тыс. казахстанцев.

Впрочем, далеко не все смогут ее в итоге пройти. Как объясняют в комитете, в течение 15 рабочих дней после подачи заявления должник проходит проверку в органах государственных доходов на соответствие требованиям внесудебного банкротства:

долг перед кредитными организациями не превышает 1 600 МРП (5,5 млн тенге в 2023 году);

в 2023 году); просрочка по оплате долгов превышает 12 месяцев;

отсутствует имущество ( автомашина, квартира, дом, участок, депозит в банке и так далее ), даже то, что было совместно нажито в браке;

), даже то, что было совместно нажито в браке; проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.

Процедуру пройдут не все заявители

Как оказалось, среди заявителей уже были выявлены граждане, которые не смогут воспользоваться процедурой банкротства. Всем им будет направлено уведомление по номеру 1414 об отказе в ее применении.

Как отмечают в КГД, чаще всего причины отказа были следующие:

имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;

есть имущество у должника или его супруги;

отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;

наличие регистрации индивидуального предпринимательства (ИП);

получение АСП в период менее 6 месяцев.

Что делать, если получил отказ

Если должник получил отказ, то повторно подать заявку на проведение внесудебного банкротства он сможет только через 3 месяца. Только перед этим нужно будет устранить причины отказа.

Стоит помнить, что если у должника есть имущество, он все равно не сможет воспользоваться внесудебным банкротством. Но в этом случае ему остаются доступны процедуры восстановления платежеспособности и судебное банкротство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2012959-pochti-20-tys-kazahstantsev-podali-zayavki-na-spisanie-svoih-kreditov/