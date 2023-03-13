Более 500 млрд тенге хранят в иностранных банках задекларировавшие свои доходы казахстанцы

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые казахстанцы хранят деньги не только в отечественных банках, но и в иностранных. О том, какие суммы и в каких странах хранятся согласно итогам декларирования, читайте в материале NUR.KZ.

По последним подсчетам на сберегательных вкладах в казахстанских банках второго уровня казахстанцы хранили порядка 15,4 трлн тенге. Однако не все вкладчики выбирают для хранения своих сбережений только отечественные БВУ – некоторые предпочитают в том числе иностранные.

Как рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК), в декларациях о доходах и имуществе, которые были сданы в 2022 году, по состоянию на 31 декабря 2021 года была отражена информация о наличии у 354 физических лиц счетов в иностранных банках, причем 138 из них являются должностными лицами.

Общая сумма средств, хранящаяся за границей, составила более 529 млрд тенге. Больше всего денег хранится в банках Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – 308 млрд тенге, Сингапура – 158 млрд тенге, а также Швейцарии – 36 млрд тенге. Однако стоит отметить, что фактическая сумма может заметно отличаться.

"Декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1 000 МРП.

Таким образом, органы государственных доходов не располагают информацией о наличии депозитов за пределами Республики Казахстан", – объяснили в КГД РК.

Напомним, 1 МРП в 2023 году равен 3 450 тенге, соответственно 1 000 МРП – 3 450 000 тенге.

Отметим, что декларации о доходах и имуществе в 2022 году помимо госслужащих представили депутаты, акимы, руководители национальных компаний и холдингов, банков, финансовых и страховых организаций, а также их супруги.

На втором этапе, который стартовал 1 января 2023 года, декларации также начнут сдавать работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2012616-bolee-500-mlrd-tenge-hranyat-v-inostrannyh-bankah-zadeklarirovavshie-dohody-kazahstantsy/