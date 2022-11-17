Максимальную ставку по кредитам предложили снизить в Казахстане

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com

Наличие у казахстанцев большого количества займов, взятых под высокие проценты, может привести к закредитованности. Чтобы решить эту проблему, была озвучена идея о снижении кредитных ставок. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

На 1 октября 2022 года общая сумма кредитной задолженности физических лиц в Казахстане составила более 13,9 трлн тенге. А с начала года долг вырос на 21,2% (на 2,4 трлн тенге).

Увеличилось как число новых займов, так и объемы кредитов с просрочкой: средняя задолженность по одному контракту выросла с 731 тыс. тенге в январе до 787 тыс. тенге в октябре.

В то же время средний долг одного заемщика вырос с 1,6 до 1,8 млн тенге.

Чтобы защитить казахстанцев от закредитованности и решить сложившуюся ситуацию, глава Народного Банка Умут Шаяхметова в рамках X Конгресса финансистов Казахстана предложила пересмотреть условия кредитования.

Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

Какие ставки предлагается снизить

Потребительские (беззалоговые) займы – один из наиболее распространенных видов кредитования. При этом они также имеют одни из самых высоких годовых эффективных ставок вознаграждения (ГЭСВ) – до 56%.

Согласно озвученной инициативе, предлагается снизить это значение до 40%, чтобы банки не могли выдавать слишком дорогие займы.

На что это повлияет

Как сообщает Telegram-канал Tengenomika, снижение максимальной ГЭСВ может стать крайне необходимой мерой в текущих условиях.

Так, аналитики канала считают, что эта инициатива будет лимитировать маржу банков и заставит их аккуратнее подходить к вопросу выдачи кредита. То есть они начнут тщательнее оценивать платежеспособность заемщика и выдавать деньги только тем, кто действительно может оплатить свой долг.

"По некоторым косвенным данным, с текущей ставкой вознаграждения банки потенциально могут получать прибыль с каждого потребительского займа, превышающую 30%.

Становится еще более понятной причина "неравнодушия" у банковского сектора к потребзаймам", – отмечают в Tengenomika.

Также аналитики указывают на не менее важное значение озвученной инициативы и для самих заемщиков – это может облегчить обслуживание долга и снизить нагрузку на их кошельки.

В свою очередь снижение долговой нагрузки может оказать положительный эффект в отношении просроченных и неработающих кредитов.

Напомним, что ранее были озвучены планы по списанию некоторых микрокредитов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1997424-maksimalnuyu-stavku-po-kreditam-predlozhili-snizit-v-kazahstane/