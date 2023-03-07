Как будет проходить процедура восстановления платежеспособности в Казахстане

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не все должники смогут объявить себя банкротами. Некоторым будет доступна только процедура восстановления платежеспособности. О том, как она будет работать, узнали журналисты NUR.KZ.

С 3 марта у казахстанцев с просроченными кредитами появилась возможность пройти процедуру банкротства, которая позволит им решить свои финансовые проблемы и выбраться из "долговой ямы".

Однако не у всех должников есть такая возможность. Некоторым казахстанцам будет доступна только процедура восстановления платежеспособности, которая не предусматривает списание всех долгов. Теперь стало известно, как она будет проходить.

На официальном сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК был опубликован документ, утверждающий форму типового плана восстановления платежеспособности граждан. Сама форма состоит из нескольких разделов:

общие сведения о должнике – в том числе контактные данные, адрес проживания и номера банковских счетов; сведения об имуществе должника – деньги, недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, ювелирные изделия и прочее; сведения о доходах и расходах – сколько человек зарабатывал и тратил на момент проведения процедуры восстановления платежеспособности. Сюда входят даже переменные расходы, например, на одежду и лекарства; анализ финансового состояния должника – здесь будет учитываться все имущество, которым обладал гражданин за год до процедуры восстановления платежеспособности, на начало года, в котором она была применена, и на момент применения процедуры; анализ причин возникновения неплатежеспособности должника – на этом этапе будут выделены все причины, которые привели должника к тому, что ему пришлось прибегнуть к процедуре восстановления платежеспособности; мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника – будут разработаны меры, которые помогут должнику решить свои финансовые проблемы. Среди возможных вариантов: продажа имущества, его сдача в аренду или обмен на более дешевые варианты; информация об обязательствах, имеющих более длительный срок, чем срок исполнения плана восстановления платежеспособности – здесь будут указаны задолженности, которые должнику придется выплачивать даже после проведения процедуры восстановления платежеспособности; график погашения кредиторской задолженности – здесь будет определяться график платежей по месяцам; информация о предложениях и замечаниях кредиторов к плану восстановления платежеспособности – кредиторы, которым в итоге будут выплачены долги, могут добавить свои комментарии к проекту.

Приказ министра финансов РК, который утверждает данную форму типового плана восстановления платежеспособности граждан, вступает в силу уже 14 марта 2023 года. Поэтому в скором времени казахстанцы с долгами смогут начать планомерно решать свои финансовые проблемы.

Однако стоит помнить, что процедура восстановления платежеспособности, также как и процедуры банкротства, является сложной в исполнении. У нее есть свои особенности и минусы. В частности, она не позволяет должнику решить все проблемы "одним махом", а лишь помогает найти способ расплатиться со всеми долгами.

С другой стороны, прошедший эту процедуру должник не получает "клеймо" банкрота, а значит, никаких ограничений, которые предусматривают процедуры судебного и внесудебного банкротства, на него не ложатся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2012004-kak-budet-prohodit-protsedura-vosstanovleniya-platezhesposobnosti-v-kazahstane/