Максимальные ставки по депозитам на март установили в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В январе Национальный банк РК сохранил базовую ставку на прежнем уровне. В связи с этим не поменялись и максимальные ставки по вкладам в тенге. Какие проценты будут рекомендованы в марте, рассказал Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Согласно первому в этом году решению по базовой ставке, Нацбанк сохранил ее на уровне 16,75%.

В том числе в связи с этим остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений и предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года.

Таким образом, в феврале и марте казахстанским банкам второго уровня рекомендуется принимать самые мобильные несрочные вклады по максимальной процентной ставке в 16,3%.

Чуть больше предельные проценты у срочных вкладов, открытых на три месяца и пол года: 16,8% – для депозитов с пополнением, 17,3% – без пополнения.

У сберегательных вкладов с такими же сроками максимальные ставки установлены на уровне 17,8% и 18,3% с пополнением и без соответственно.

Предельные ставки по депозитам в тенге. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов также напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2007468-maksimalnye-stavki-po-depozitam-na-mart-ustanovili-v-kazahstane/