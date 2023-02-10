В каких странах выросло число банковских карт после ухода Visa и MasterCard из России

Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Россия находится под международными санкциями, которые коснулись и банковской сферы. В частности, из страны ушли платежные системы Visa и MasterCard. Одновременно с этим ряд стран заметно увеличил выпуск новых карточек, передает сетевое издание "РБК".

В марте 2022 года международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение уйти с российского рынка. С этого момента граждане России могли открывать новые карточки только через китайскую систему Union Pay или российскую "МИР".

Впрочем, у россиян по-прежнему есть возможность открывать карты ушедших систем в других странах, например, в Казахстане.

Как обратили внимание аналитики издания, на фоне ухода из России иностранных платежных систем в некоторых странах, в частности, входящих в Союз Независимых Государств (СНГ), резко выросло число банковских карт в обращении.

Так, например, в 2022 году больше всего новых карточек было открыто в Таджикистане. Прирост составил целых 45,46%. Следом идет Кыргызстан, где банковских карт стало больше на 37,37%. Замыкает тройку лидеров по числу новых карточек Узбекистан – плюс 26,16%.

Меньше всего новых карточек было открыто в Казахстане и Грузии, где прирост составил всего 8,35% и 4,62% соответственно.

Сколько банковских карт было октрыто в 2022 году. Инфографика: РБК

Стоит отметить, что Казахстан среди всех перечисленных стран является лидером по количеству банковских карт в обращении. В стране насчитывается почти 43 млн карточек, что более чем в два раза больше численности населения.

Также интересен тот факт, что именно в Казахстане в 2022 году прирост новых карточек на фоне массовой эмиграции россиян в страну не увеличился, а наоборот – снизился. Для сравнения, в 2020 году рост числа банковских карт составил 25,45%, а в 2021 году – 16,81%, то есть в два раза больше показателя 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008901-v-kakih-stranah-vyroslo-chislo-bankovskih-kart-posle-uhoda-visa-i-mastercard-iz-rossii/