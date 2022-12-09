Казахстанским банкам разрешили работать с российской системой "МИР"

Банковская карточка. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Казахстанские банки второго уровня снова получили возможность осуществлять операции по платежным картам российской системы «МИР». Об этом сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК.

У России есть своя собственная платежная система, которая называется «МИР». Оплачивать покупки банковскими карточками этой системы можно было во многих странах, в том числе и в Казахстане.

Однако, как и многие другие сферы российской экономики, платежная система также попала под санкции. В итоге большинство казахстанских банков приняли решение прекратить обслуживание карточки «МИР».

Сейчас все может измениться. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК получило письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC).

В нем американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность.

В письме также отмечено, что операции с данной платежной системой все равно останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

Таким образом, казахстанские банки второго уровня снова могут принимать платежи и переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.

Стоит отметить, что решение о подключении к системе «МИР» банки будут принимать самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2000901-kazahstanskim-bankam-razreshili-rabotat-s-rossiyskoy-sistemoy-mir/