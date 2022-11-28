У акиматов Казахстана могут "забрать" очередников на жилье

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: Pixabay.com

В Казахстане сотни тысяч нуждающихся граждан находятся в очереди на социальное жилье. Однако в скором времени очередников могут "передать" в "Отбасы банк". Об этом сообщили представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР РК).

На данный момент в стране насчитывается порядка 623 тыс. граждан, которые находятся в очереди на жилье у акиматов.

Несмотря на тот факт, что по итогам 10 месяцев текущего года в стране построено 11,7 млн квадратных метров жилой недвижимости и порядка 7 тыс. казахстанцам до конца года планируется выдать арендное жилье без права выкупа, очередь из нуждающихся в собственном жилье лишь растет.

Так, например, в июне текущего года насчитывалось около 614,7 тыс. очередников. То есть за несколько месяцев очередь увеличилась на 8,7 тыс. человек. В целом же, по данным МИИР РК, ежегодно очередность увеличивается в среднем на 50 тыс. человек.

Такая ситуация оказывает существенную нагрузку на бюджет и требует значительных инвестиций для строительства социального жилья и льготного кредитования. В связи с этим Министерством индустрии был разработан законопроект по вопросам реформирования жилищной политики, который находится на рассмотрении в мажилисе парламента.

В рамках данного законопроекта предусмотрено изменение подходов по учету и постановке на очередность, а также реализация мер господдержки в зависимости от доходов.

В частности, его авторы предлагают передать текущую базу очередников местных исполнительных органов в "Отбасы банк", который является оператором многих жилищных программ в стране. Если изменения одобрят, то постановка на учет через акиматы прекратится.

Вместо этого постановка на учет будет вестись через Центр по обеспечению жильем (ЦОЖ). Стоит отметить, что через него также будет вестись учет всех граждан, которые не имели собственного жилья последние 10 лет, независимо от принадлежности к той или иной категории.

Как отмечают в ведомстве, данная работа должна будет проводиться совместно с проектом «Цифровая карта семьи» и информационной системой Smart Data Ukimet.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1999177-u-akimatov-kazahstana-mogut-zabrat-ocherednikov-na-zhile/