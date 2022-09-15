SMS-уведомления о назначении соцвыплат будут приходить казахстанцам на телефон

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Комиссия при президенте РК по вопросам цифровизации обсудила вопрос назначения мер социальной поддержки с помощью цифровой платформы. Уже с 1 сентября в пилотном режиме работает система SMS-оповещений о назначаемых выплатах, сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Заседание Комиссии при президенте РК по вопросам цифровизации провел премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, в рамках развития государственной платформы Smart Data Ukimet для проактивного назначения мер социальной поддержки разработана информационная система "Цифровая карта семьи".

Заседание комиссии по вопросам цифровизации. Фото: primeminister.kz

Все граждане страны распределены в системе на 5,9 млн семей и 5 категорий по экономическим, социальным и жилищным условиям, показателям здоровья и образования. На основе этих данных определяются необходимые меры поддержки, а затем человеку направляется SMS-сообщение с предложением принять их.

"С 1 сентября 2022 года таким образом в пилотном режиме назначаются выплаты по 5 видам пособий: по рождению и уходу за ребенком, по уходу за ребенком с инвалидностью, по безработице и инвалидности. До конца года планируется подключить еще 5 услуг: соцвыплата по утере кормильца, пособие многодетным матерям, АСП, пособие награжденным знаками отличия "Күміс алка" или "Алтын алқа", а также пенсионные выплаты", – сообщается на сайте правительства.

Заседание комиссии по вопросам цифровизации. Фото: primeminister.kz

Премьер поддержал проводимую работу и поручил активизировать интеграцию информационных систем госорганов и квазигосударственных компаний на базе единой платформы для эффективного анализа данных и повышения качества предоставления госуслуг населению.

Кроме того, обсуждены вопросы развития архитектуры электронного здравоохранения eHealth, которая должна объединить все информационные системы Минздрава, его подведомственных и медицинских организаций.

"Это будет способствовать полноценному формированию национального электронного паспорта здоровья граждан, что обеспечит повышение качества и доступности медпомощи, ориентированной на потребности каждого конкретного человека, а также переход на непрерывное наблюдение за состоянием здоровья пациентов в целом", – говорится в сообщении.

Заседание комиссии по вопросам цифровизации. Фото: primeminister.kz

Также на заседании рассмотрен вопрос внедрения стандарта сотовой связи пятого поколения 5G/IMT. В ближайшее время будет проведен открытый аукцион по распределению соответствующих радиочастот. По данным МЦРИАП, в целях обеспечения конкурентных условий в нем смогут принять участие порядка 100 компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987990-sms-uvedomleniya-o-naznachenii-sotsvyplat-budut-prihodit-kazahstantsam-na-telefon/