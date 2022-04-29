Максимальные ставки по кредитам планируют считать по-новому в Казахстане

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При оформлении кредита в договоре обычно указывается годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ). Она определяет сумму переплаты. Чем больше процент ГЭСВ, тем больше придется переплатить за кредит. В правительстве обсуждают возможность определять ставку по новой схеме. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

У каждого кредита есть ставка вознаграждения. Это сумма, которую выплачивает заемщик за то, что пользуется деньгами кредитора. Ставка может быть годовой, месячной и дневной.

ГЭСВ - это общая стоимость кредита. При расчете предельной ставки берут во внимание комиссии, страховки, оценки, услуги посредников и другие платежи кредитору.

Именно расчет годовой эффективной ставки вознаграждения и предлагают изменить в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Данный проект находится на стадии обсуждения на сайте “Открытые НПА”.

В данный момент у ГЭСВ есть четкие пороги. Для каждого вида кредита он свой, и если какая-либо финансовая организация его перейдет, то понесет ответственность по закону.

Сейчас работают следующие максимальные значения ГЭСВ:

беззалоговый банковский кредит – предельное значение ГЭСВ составляет 56% ;

; банковский кредит с залогом – предельная ставка ГЭСВ - 40% ;

; ипотечное кредитование – максимальное значение ГЭСВ - 25% ;

; микрокредиты (с залогом и без) – предельная ставка равна 56%.

Как хотят изменить расчет ГЭСВ

Как указывается в документе предложенного проекта, для банков второго уровня и других финансовых организаций, которые занимаются выдачами кредитов, будут выдвинуты новые требования по расчету ГЭСВ.

Если сейчас предельные проценты ГЭСВ обходятся только цифровыми значениями (25%, 40% и т.д.), то новый проект подразумевает добавление буквенных значений. Конечный процент годовой эффективной ставки вознаграждения будет рассчитываться по формуле.

Таким образом по займам, предоставляемым банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируются следующие предельные ставки:

A % по беззалоговым банковским займам;

по беззалоговым банковским займам; B % по банковским займам, обеспеченным залогом;

по банковским займам, обеспеченным залогом; C % по ипотечным жилищным займам.

У микрокредитных организаций ставка ГЭСВ останется без изменений - 56%.

Сама же предельная ставка будет рассчитываться по сложной формуле, которая включает в себя среднюю процентную маржу, которая рассчитывается Нацбанком, произведение средневзвешенной вероятности дефолта, стоимость фондирования и другие показатели из банковской сферы.

Стоит отметить, что в случае получения предельной ставки с десятичными значениями, в проекте предлагают округлять процент в сторону увеличения. Таким образом, текущие процентные ставки могут сильно измениться, если данный проект будет одобрен.

В данный момент идет публичное обсуждение которое продлится до 17 мая 2022 года. Новый проект по расчету предельной ГЭСВ могут вообще не принять или же отправить на доработку. Поэтому сейчас нужно ориентироваться на старые процентные ставки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1967368-maksimalnye-stavki-po-kreditam-planiruyut-schitat-po-novomu-v-kazahstane/