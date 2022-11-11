Скольким казахстанцам пересмотрели условия кредитов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если казахстанец просрочил кредит, это еще не значит, что он попал в «долговую яму». В этом случае есть различные способы решения проблемы. Один из них – реструктуризация займа. О том, сколько казахстанцев воспользовались этой возможностью, узнали журналисты NUR.KZ.

Когда человек оформляет кредит, он берет на себя обязательства по возврату полученных средств вместе с процентами. Однако иногда могут возникнуть ситуации, когда заемщику не удается вернуть долг вовремя. В этом случае по кредиту возникает просрочка, которая несет с собой негативные последствия.

Впрочем, отчаиваться в этом случае не нужно. Также не стоит пытаться скрыться от кредитора – такое поведение приведет лишь к дополнительным проблемам. Одним из способов решить сложную ситуацию с займом может стать реструктуризация долга.

Стоит отметить, что после получения заявления по реструктуризации от заемщика кредитор обязан рассмотреть его в течение 15 дней.

О том, как правильно договариваться с кредитной организацией о проведении реструктуризации проблемного займа, мы подробно рассказывали здесь.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сколько граждан добились реструктуризации

По состоянию на 1 октября 2022 года порядка 7,65 млн казахстанцев имеют хотя бы один кредит. При этом общая сумма их задолженности составляет более 13,9 трлн тенге.

На текущий момент из общего числа заемщиков, по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, порядка 296 тыс. граждан обратились в кредитные организации с просьбой изменить условия заключенных договоров банковского займа.

При этом кредиторами были одобрены заявки 216,7 тыс. заемщиков, что составляет 73% от общего числа заявителей. Из них 145,9 тыс. заявлений (75%) касались изменений условий микрокредитов.

Отметим, что на этом все не закончилось. Ранее также стало известно, что в правительстве собираются провести ряд мероприятий по снижению уровня закредитованности населения.

Планируется полностью списать долги перед микрофинансовыми организациями 28 тыс. заемщикам. Еще 107 тыс. человек ожидает частичное списание долгов и порядка 432 тыс. заемщиков получат возможность реструктуризовать проблемную задолженность.

Всего же до конца года в стране собираются урегулировать проблемные задолженности 567 тыс. неплатежеспособных заемщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1996698-skolkim-kazahstantsam-peresmotreli-usloviya-kreditov/