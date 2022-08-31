Предельные ставки по депозитам на ближайшие два месяца установили в Казахстане

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Более месяца назад в Казахстане подняли предельные ставки по всем депозитам. В ближайшие два месяца их планируют сохранить. Какой максимальный процент можно получить от банковских вкладов, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

После увеличения базовой ставки до 14,5% в конце июля текущего года фондом было принято решение внепланово увеличить максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль и август.

На сентябрь и октябрь пока их планируется сохранить.

Напомним, какой максимальный процент можно получить с тенговых вкладов, открытых в казахстанских банках-участниках системы гарантирования депозитов.

Несрочные депозиты

Это самый удобный вид банковского вклада, с которого можно без ограничений снимать деньги до минимального остатка, а потом класть их обратно, проводя эти транзакции без потери вознаграждения.

Максимальный процент для таких депозитов обычно приближен к базовой ставке. На данный момент он составляет 14% годовых для вкладов, открытых на любой срок.

Срочные депозиты

Такие вклады менее популярны в казахстанских банках. Они предполагают потерю вознаграждения при частичном изъятии денег. А максимальная рекомендуемая ставка зависит от срока, на который открыт депозит.

Для вклада, открытого на три месяца и полгода с правом пополнения, предельный процент также составляет 14%, без права пополнения – 14,5%.

Для срочного депозита, открытого на год, максимальная ставка равна 13,7% – с правом пополнения, 14% – без. На два года – 9,7% и 9,9% соответственно.

Сберегательные депозиты

Данный вид вклада в основном отличается самыми высокими ставками вознаграждения и строгими правилами, которые не позволяют снять деньги до окончания срока действия договора.

На три месяца открыть сберегательный депозит с правом пополнения на данный момент можно максимум под 15%, без – под 15,5%.

Для полугода предусмотрены самые высокие проценты. Для вклада с пополнением – также 15,5%, а без пополнения – 16%.

Далее ставки снижаются. Для депозитов, открытых на год, они составляют 14,5% и 15,7% – с правом пополнения и без. А на два года – 12,2% и 13% соответственно.

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Напомним, что очередное решение по базовой ставке в Казахстане будет принято 5 сентября 2022 года. Если она изменится, то могут быть пересмотрены и максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1985535-predelnye-stavki-po-depozitam-na-blizhayshie-dva-mesyatsa-ustanovili-v-kazahstane/