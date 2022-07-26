Ставки по всем депозитам в тенге подняли в Казахстане

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25 июля Национальный банк Республики Казахстан поднял базовую ставку до 14,5%. Вслед за ним решение поднять максимальные ставки по вкладам в тенге было принято Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Как изменились проценты по депозитам, узнали журналисты NUR.KZ.

Для борьбы с высокими темпами инфляции Нацбанком РК было принято решение повысить базовую ставку до 14,5%. В таких условиях кредиты для населения и бизнеса стали дороже, а депозиты – выгоднее.

Вслед за этим решение поднять максимальные ставки по депозитам принял и Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Причем они изменились абсолютно для всех видов вкладов.

Так, например, максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам повысилась до 14%. Это касается как вкладов с возможностью пополнения, так и без нее.

Как изменилась ставка по срочным депозитам

Ставки по срочным депозитам без возможности пополнения сроком на 3-6 месяцев достигли размера 14,5%. Для вкладов, которые можно пополнять, ставка равна 14%.

На срочных депозитах сроком до 12 месяцев без возможности их пополнить действует ставка 14%, у вкладов с пополнением ставка равна 13,7%.

Срочные депозиты сроком до двух лет также получили повышенные максимальные ставки вознаграждения – для непополняемых она теперь равна 9,9%, а для пополняемых – 9,7%.

Как изменилась ставка по сберегательным депозитам

У сберегательных депозитов, которые традиционно считаются самыми выгодными, также повысилась максимальная ставка.

На срок до трех месяцев она теперь равна 15,5% для непополняемых, и 15% – для пополняемых.

На срок до шести месяцев: 16% для непополняемых, и 15,5% – для пополняемых.

Максимальные ставки по сберегательным депозитам сроком на год увеличились до 15,7% для непополняемых, и до 14,5% – для пополняемых.

На сберегательных вкладах сроком до двух лет установлена максимальная ставка в 13% для непополняемых депозитов, и 12,2% – для пополняемых.

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Новые максимальные ставки по депозитам в тенге вводятся в действие с сегодняшнего дня, с 26 июля 2022 года.

Стоит отметить, что эти ставки не являются обязательными для банков второго уровня. Это лишь рекомендация от Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Решение поднимать ставки банк принимает самостоятельно.

Более того, банки могут принять решение поднять ставки только на новые депозиты, а уже открытым – оставить старую ставку. Эти ставки будут действовать в июле и августе 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1980191-stavki-po-vsem-depozitam-v-tenge-podnyali-v-kazahstane/