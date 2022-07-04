Выплаты по депозитам ликвидируемого Capital Bank Kazakhstan прекратились

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При ликвидации банка его вкладчики могут рассчитывать на возврат своих средств. На данный момент завершились выплаты по последнему такому банку. Сколько было выплачено денег в рамках гарантийного возмещения и что будет с накоплениями казахстанцев, которые не успели забрать свои средства, узнали журналисты NUR.KZ.

«Capital Bank Kazakhstan» был последним из девяти ликвидируемых банков второго уровня, по которому вкладчикам до сих пор выплачивались их средства в рамках гарантийного возмещения.

Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), 4 июля текущего года завершился срок выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «Capital Bank Kazakhstan».

Напомним, казахстанцы, у которых были вклады в этом банке, могли до 3 июля включительно подать заявку в фонд и запросить возврат средств.

Сколько денег удалось вернуть

За год вкладчикам ликвидируемого банка фонд выплатил порядка 1,5 млрд тенге, что составляет более 92% от общей суммы гарантий по банку. Самый большой размер выплаты составил 15 млн тенге, а минимальная – до 10 тенге.

Оставшиеся средства на счетах банка, за которыми не обратились их владельцы, будут отправлены на их индивидуальные пенсионные счета в Единый накопительный пенсионный фонд. Зачисление денег будет произведено до 2 августа текущего года.

Просто так забрать их оттуда уже не получится – они будут выплачены владельцам в виде пенсий на общих основаниях.

Однако, как отмечает глава КФГД Адиль Утембаев, у граждан имеется возможность обратиться за получением возмещения даже после 4 июля и перевода средств в пенсионный фонд.

«Этой возможностью могут воспользоваться только те вкладчики, которые по уважительной причине не успели обратиться за выплатой в установленный срок. Для этого вкладчику необходимо подать в КФГД письменное заявление, приложив к нему документы, которые подтверждают наличие одной из уважительной причины», - уточнил глава фонда.

Согласно закону, получить гарантируемые депозиты после завершения срока выплат могут вкладчики, которые в период срока выплат находились на воинской службе, за пределами Казахстана в местах лишения свободы, принимали наследство или имели иные причины, установленные судом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1976803-vyplaty-po-depozitam-likvidiruemogo-capital-bank-kazakhstan-prekratilis/