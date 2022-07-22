Золотые слитки в Казахстане чаще всего скупают жители Алматы, Нур-Султана и Атырау

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Золотые слитки – надежный способ сохранить свои сбережения, особенно в текущее неспокойное для национальной валюты время. Правда, среди казахстанцев вкладывают свои деньги в золото в основном только жители Алматы, Нур-Султана и Атырау. Сколько в июне было куплено золотых слитков, рассказали в Национальном банке РК.

Современная геополитическая и экономическая ситуация создает совершенно непредсказуемые условия для всех мировых валют.

Курс доллара может падать в цене, а потом внезапно достигнуть одной стоимости с евро. Тенге может сильно окрепнуть, а потом без видимых причин начать терять в цене до такой степени, что курс рубля начинает превышать девять тенге.

В такой ситуации вложение в золото является настоящим островком спокойствия. Золотые слитки отличаются высокой ликвидностью и самое главное – они не привязаны ни к одной экономике в мире. Поэтому этот драгоценный металл всегда был и остается одним из самых привлекательных инструментов для инвестирования.

Сколько золота скупили казахстанцы

В Казахстане также можно приобрести золото. Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком еще в 2017 году. За эти годы казахстанцами было приобретено 96 739 золотых слитков общим весом 3,26 тонны.

Как сообщают в пресс-центре Нацбанка РК, только в июне текущего года населением было приобретено 2 194 золотых слитка общим весом 65,6 кг. Кстати, это значительно меньше, чем было в марте 2022 года - тогда казахстанцы приобрели почти в четыре раза больше золотых слитков.

Слитки продаются в пяти вариациях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Самыми популярными являются десятиграммовые слитки. Что интересно, в основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Инфографика: Национальный банк РК

Почему в золото стоит инвестировать

Золото является популярным инструментом для инвестиций не просто так. Для инвесторов очень важна одна особенность этого драгоценного металла - его высокая ликвидность. Это отличный способ сохранить свои сбережения без опасения девальвации.

Более того, при продаже золота банки второго уровня и другие финансовые организации, которые занимаются скупкой золота, выплачивают за него деньги сразу же. Такие условия могут быть очень удобными.

С начала действия программы на обратный выкуп было принято 14 686 мерных слитков общей массой 360 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в некоторых небанковских обменных пунктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1979826-zolotye-slitki-v-kazahstane-chasche-vsego-skupayut-zhiteli-almaty-nur-sultana-i-atyrau/