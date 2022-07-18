В Казахстане сократили срок обновления кредитной истории до одного дня

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В закон "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" внесли поправки. Ожидается, что нововведения позволят лучше контролировать кредитные истории казахстанцев, выявлять незаконно оформленные займы и не допускать закредитованности заемщиков. Что изменится в правилах кредитования, узнали журналисты NUR.KZ.

Кредитная история – чрезвычайно полезный финансовый инструмент для каждого казахстанца, который является активным участником денежных отношений. Она дает возможность контролировать выдачу новых займов, а также коэффициент долговой нагрузки у населения.

До недавнего времени срок обновления кредитной истории составлял 15 рабочих дней. Такой большой временной промежуток создавал ряд неудобств, например, позволял мошенникам оформлять на своих жертв большие кредиты.

Ранее мы писали о случае, когда на казахстанца таким образом оформили 14 кредитов на общую сумму 25 миллионов тенге. При этом главное правило выдачи кредитов – "на оплату ежемесячных платежей по всем займам должно уходить не более половины месячного дохода заемщика" – в этом случае соблюдено не было.

Причина недочета крылась в долгом сроке обновления кредитной истории. Существующие правила не только не дали оперативно выявить займы, оформленные мошенниками, но и быстро определить превышение долговой нагрузки у жертвы.

Срок обновления кредитной истории сократили до одного дня

Сокращение срока предоставления кредитной истории обсуждали не раз. Еще в прошлом году на заседании Нацсовета общественного доверия глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность сократить сроки обновления кредитной истории.

В апреле текущего года были инициированы поправки в закон "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", а 12 июля 2022 года они, наконец, были внесены.

Теперь кредитная история казахстанцев будет обновляться банками, микрофинансовыми организациями и некоторыми другими поставщиками информации каждый день, а не как ранее – дважды в месяц.

Согласно закону РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности", поправки вступают в силу с 1 октября 2022 года.

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Взять кредит станет сложнее

По закону, общая сумма платежей по кредитам не должна превышать 50% от всех доходов заемщика. Более того, остаток средств после выплат долгов по займам не должен быть меньше одного прожиточного минимума (37 389 тенге), а если у человека есть дети, то размер минимального остатка увеличивается еще на половину ПМ (18 694 тенге) за каждого ребенка.

Таким образом, ежедневное обновление кредитной истории не позволит казахстанцам, у которых и без того высокая долговая нагрузка, брать новые займы.

Вместе с защитой казахстанцев, возможно, возникнут и некоторые неудобства, связанные с тем, что финансовым организациям придется обновлять кредитную историю в день выдачи займа. Это может дать дополнительную нагрузку на сотрудников БВУ и МФО.

Но целью поправок является не усложнение выдачи кредитов казахстанцам, а снижение уровня закредитованности населения. Казахстанцы с низким уровнем долговой нагрузки не столкнутся с проблемами при получении займа, зато закредитованным гражданам поправки не дадут окончательно попасть в долговую яму.

Кроме того, нововведения помогут оперативно реагировать на кредиты, которые были оформлены мошенническим способом, так как казахстанцы смогут ежедневно проверять любые изменения в их кредитной истории, а при возникновении непонятных займов – сразу же обращаться в соответствующие ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1978969-v-kazahstane-sokratili-srok-obnovleniya-kreditnoy-istorii-do-odnogo-dnya/