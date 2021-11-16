Сократить сроки обновления кредитной истории казахстанцев до 1 дня предложили Токаеву

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании Национального совета общественного доверия Токаев предложил рассмотреть предложение о сокращении сроков обновления кредитной истории казахстанцев – таким образом, граждане не смогут брать сразу несколько крупных кредитов в банках, передает корреспондент NUR.KZ.

«Последние годы растет количество мошеннических преступлений. За 9 месяцев в стране зарегистрировано 32 тысячи фактов мошенничества – половина из них совершается через интернет.

Такие случаи имеют место потому, что изменение в кредитной истории обновляется в срок до 15-ти рабочих дней. Имеются факты оформления человеком нескольких кредитов в разных банках. Кредиторы не видят резкий рост долговой нагрузки граждан.

Член совета Марат Шибутов ранее предлагал законодательно сократить сроки передачи информации в кредитное бюро до 1-го дня. Следует рассмотреть данное предложение», - заявил Токаев.

Напомним, также сегодня президент заявил о введении возможности для казахстанцев самим продавать свое залоговое имущество вместо банков в случае просрочек. Также на мероприятии было предложено разрешить избираться на должность акимов сел гражданам без высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942479-sokratit-sroki-obnovleniya-kreditnoy-istorii-kazahstantsev-do-1-dnya-predlozhili-tokaevu/