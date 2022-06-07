Сколько казахстанцев получили скидку в 50% на арендное жилье

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Программа субсидирования арендного жилья работает полным ходом. Однако большинству заявителей в итоге отказывают. Сколько всего казахстанских семей получили помощь от государства и сколько получили отказ, узнали журналисты NUR.KZ.

С 18 апреля в Казахстане работает программа субсидирования арендного жилья. Семьи, которые входят в некоторые социально-уязвимые группы и стоят в очереди на получение жилья, могут подать заявку на получение финансовой помощи при аренде жилища.

В случае одобрения 50% стоимости арендованной жилплощади государство возьмет на себя. О том, как работает данная программа и кто может стать ее участником мы писали здесь.

Как заявляют в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, с момента запуска программы было подано 19 285 заявок. Правда, по большей части из них (10 117 заявок) в итоге пришли отказы.

Также как и в предыдущие месяцы работы программы, причины отказа разные:

Большинство получивших отказ не ввели код при регистрации, направленный им через SMS.

Другой частой причиной оказались просроченные удостоверения личности. Среди частых причин также является наличие собственного жилья. Получили отказы заявители, которые имеют задолженность в Комитете по государственным доходам и выставленные платежные требования-поручения.

Не одобрили и тем, кого нет в списке очередников и в мобильной базе граждан. Среди не получивших одобрение также присутствуют те:

кто находится на проверке данных получателя или членов семьи - 836;

кто самостоятельно аннулировал заявку - 1 887;

у кого превышен прожиточный минимум - 782.

Напомним, у программы есть четкие условия, которые касаются дохода семьи. В программе могут принять участие только те семьи, чей среднемесячный совокупный доход за последние 6 месяцев не превышает один прожиточный минимум на каждого человека.

К текущему моменту из всего количества поданных заявок только 4 750 получили одобрение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1973017-skolko-kazahstantsev-poluchili-skidku-v-50-na-arendnoe-zhile/