Почему казахстанцам могут отказать в субсидировании арендного жилья

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С мая месяца некоторые категории граждан смогут рассчитывать на финансовую помощь при аренде жилья. Сейчас программа работает в тестовом режиме и стать ее участником можно только при получении приглашения через SMS. Однако уже больше половины участников получили отказ в субсидировании, почему это произошло, выяснили журналисты NUR.KZ.

Для многих казахстанцев не только покупка собственного жилья является далекой мечтой. С текущими арендными ценами далеко не каждая семья может себе позволить и снимать жилье. По этой причине "Отбасы банк" запустил в тестовом режиме программу субсидирования арендного жилья и уже делится первыми итогами.

С 18 апреля банком начат прием заявок на субсидирование арендной платы. Все желающие смогут подать заявку на участие только с мая 2022 года, а сейчас главное условие участия - получение SMS с приглашением. С запуска уже 17 000 казахстанцев получили приглашения и еще 23 000 граждан получат SMS 26 апреля.

За пять дней работы платформы было принято 1 662 заявки на участие в программе. Каждая заявка проверяется на соответствие условиям программы, поэтому сейчас можно видеть следующую картину:

одобрено - 259 заявок;

проходит проверка данных получателя и членов семьи - 129 заявок;

участником введены только первичные данные - 161 заявка;

аннулировано самим участником - 105 заявок.

Большинство одобренных заявок (96) поступило от астанчан. На втором месте - Шымкент (51 заявка), на третьем месте - Туркестанская область (31 заявка).

По какой причине могут отказать в участии

В ходе проверки 1008 заявок были сразу же отклонены. Больше половины отказов (575 заявок) приходится на заявки, по которым не получено SMS-подтверждение от заявителя или членов его семьи. Другая, менее распространенная причина отказа - истекший срок действия удостоверения личности, по этой причине было отказано 76 заявителям.

Еще 61 заявка не прошла проверку, потому что доход на каждого члена семьи заявителя превышает один прожиточный минимум. 52 заявителя получили отказ из-за того, что имеют задолженности по налоговым отчислениям.

48 гражданам отказали в участии по техническим причинам, а еще 46 заявителям были выставлены платежные требования-поручения. Столько же граждан не прошли проверку, потому что имели недвижимость в собственности.

На основе данных "Отбасы банка". Инфографика: NUR.KZ

Проблемы с отправкой и принятием SMS были у 36 заявщиков. Еще 36 заявок не прошли, потому что клиента не оказалось в базе мобильных граждан. У 19 заявок был некорректно отображен семейный статус, а у 10 не было данных по членам семьи. Два заявщика получили отказ, потому что не смогли подтвердить статус очередника и всего одному человеку отказали, потому что он не дал согласия на обработку данных.

Кто может воспользоваться программой

Программа субсидирования аренды в первую очередь направлена на поддержку граждан из социально уязвимых слоев населения. Претендовать на участие в программе смогут граждане, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям:

инвалиды первой и второй групп;

семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями;

дети-сироты;

многодетные семьи.

Также участвовать в программе смогут только те семьи, чей среднемесячный совокупный доход за последние 6 месяцев не превышает один прожиточный минимум на каждого человека.

Условия программы

У программы "Отбасы Банка" есть ряд условий, которые нужно соблюдать:

арендное жилье участники программы должны искать сами;

необходимо быть клиентом "Отбасы Банка" и иметь в нем депозит;

хозяин квартиры должен предоставить банку кадастровый номер и свои реквизиты;

оба участника соглашения (и арендатор и арендодатель) должны дать согласие на обработку персональных данных;

участник программы должен оплатить госпошлину после подписания соглашения;

договор аренды можно расторгнуть и заключить новый, с новым арендодателем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1966778-pochemu-kazahstantsam-mogut-otkazat-v-subsidirovanii-arendnogo-zhilya/