Новый закон защитит казахстанцев от закредитованности и банковских мошенников

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Банковскую сферу ждут перемены. На заседании сената парламента РК был предложен новый законопроект, который изменит работу микрофинансовых организаций, а также защитит население от закредитованности и банковских мошенников. В чем заключаются изменения, узнали журналисты NUR.KZ.

9 июня 2022 года в сенате парламента Республики Казахстан прошло заседание, в рамках которого Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила законопроект, изменяющий 5 кодексов и 35 законов.

Ранее мы писали об изменениях, которые коснутся страховой сферы, в этом же материале речь пойдет о банковском секторе.

В чем заключаются изменения

Блок законопроекта, изменяющий работу банковского сектора, касается следующих направлений:

работы банков и их инвестиционной деятельности; работы микрофинансовых организаций (МФО); непосредственно населения, которое активно пользуется услугами банков и МФО.

Каждое изменение направлено на дальнейшее комплексное развитие банковского сектора и в будущем может дать толчок к развитию всей экономики.

Как изменится работа банков

Одно из изменений банковской деятельности касается руководящих работников. Законопроект упрощает переход гражданина, работающего на руководящей должности, из одной организации в другую. Для этого будет введено комплексное предварительное согласие регулятора.

Сейчас, чтобы устроиться в другой банк, человеку нужно получать согласие дважды. После принятия закона этого не нужно будет делать. Вместе с тем увеличат и требования к работнику, претендующему на руководящую должность, в том числе и к трудовому стажу.

Второе изменение касается инвестиционной деятельности банков второго уровня. Банкам разрешат инвестировать в различные нефинансовые организации. Правда, размер вложений и их частота будут ограничены законом.

Как изменится работа МФО

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Важное изменение касается работы микрофинансовых организаций. Данный законопроект создает возможность перевести МФО в банк второго уровня. Сейчас на рынке Казахстана очень много организаций, которые занимаются микрокредитами и некоторые из них по капитализации даже обгоняют банки.

Поэтому имеется объективная необходимость создания условий для дальнейшего масштабирования бизнеса крупных микрофинансовых организаций путем их конвертации в банки. Все требования к получению банковской лицензии, включая минимальный уставной капитал в размере 10 млрд тенге, должны быть выполнены.

Изменятся и условия работы микрофинансовых организаций. Не секрет, что процентные ставки в таких организациях очень высокие, а условия и санкции в случае их нарушения очень жесткие. Данный законопроект заметно смягчает этот пункт.

Изменение снижает предельное значение вознаграждения и размер штрафа за неуплату по кредитам “до зарплаты”, которые выдаются в размере до 50 МРП на срок до 45 дней. Долговая нагрузка заемщика будет снижена, а размер переплаты по микрокредиту уменьшится с 100% до 50% от суммы займа.

Это поможет снизить чрезмерную задолженность населения перед организациями занимающимися микрокредитами.

Какие изменения коснутся заемщиков

Законопроект изменяет работу кредитного бюро. Сейчас срок обновления кредитной истории заемщика занимает 15 рабочих дней. Этот механизм позволяет заемщикам избавиться от оформленных мошенническим способом кредитов, путем сверки данных. Однако срок в 15 дней мешает оперативно решать такие проблемы.

Проектом предлагается сократить срок предоставления информации в кредитное бюро о выданных займах до одного рабочего дня. В указанный срок будет передаваться перечень сведений, необходимых для отражения информации о факте выдачи заемщику кредита, а также его идентификации.

Реализация поправок не только защитит население от мошенников, но и не позволит оформить займ чрезмерно закредитованным гражданам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1973402-novyy-zakon-zaschitit-kazahstantsev-ot-zakreditovannosti-i-bankovskih-moshennikov/