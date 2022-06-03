Сколько казахстанцев получили деньги на счета ЕНПФ после ликвидации банков

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Деньги на вкладах в ликвидируемых банках, которые не забрали казахстанцы, были переведены на счета их владельцев в ЕНПФ. Сколько вкладчиков в итоге получили пенсионные взносы за счет невостребованных депозитов, узнали журналисты NUR.KZ.

Владельцам счетов в ликвидируемых казахстанских банках давали время на то, чтобы они могли забрать свои оставшиеся там деньги.

Второго мая 2022 года, как заявили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), забрать свои средства из ликвидируемых банков второго уровня (БВУ) уже было невозможно.

Таким образом был завершен срок выплаты гарантийного возмещения депозиторам следующих БВУ:

АО "Валют-Транзит Банк”;

АО "Казинвестбанк”;

АО "Delta Bank”;

АО "Эксимбанк Казахстан”;

АО "Qazaq Banki”;

АО "Банк Астаны”;

АО "Tengri Bank”;

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)”.

Средства вкладчиков, которые хранились в перечисленных банках, были переведены на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) своих хозяев в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Забрать их просто так не получится, но и переживать о дальнейшей судьбе денег не нужно. О том, что будет с невостребованными депозитами после перевода в пенсионный фонд, мы ранее рассказывали в нашей статье.

Как отметили в КФГД, на 1 июня текущего года таких граждан насчитывается 229 715 человек. Хозяева депозитов, средства с которых были переведены в ЕНПФ, могут проверить поступление средств в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении или на портале электронного правительства Egov.

О том, как проверить свои пенсионные накопления, мы писали здесь.

Стоит отметить, что речь не идет о миллионах. Как ранее докладывал фонд, большая часть средств была востребована еще до первого мая. К середине апреля текущего года более 147 тысяч вкладчиков успели вернуть свои деньги, а это более 111,5 млрд тенге (98% от общей суммы).

Можно предположить, что оставшиеся суммы на счетах ликвидируемых банков были невелики, раз почти 230 тысяч человек решили не обращаться за выплатами.

Напомним, у вкладчиков ликвидируемого Capital Bank Kazakhstan для этого есть больше времени. Так как данный банк был ликвидирован позже остальных, его вкладчики могут вернуть свои деньги до 3 июля 2022 года включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1972446-skolko-kazahstantsev-poluchili-dengi-na-scheta-enpf-posle-likvidatsii-bankov/