Сколько казахстанцев смогли вернуть свои вклады онлайн из ликвидируемых банков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане были отозваны лицензии у девяти банков. Клиентам, у которых есть там вклады, нужно успеть их снять до 1 мая. Сделать это можно через Электронный портал выплат. Сколько граждан воспользовались этой услугой, узнали журналисты NUR.KZ.

Электронный портал выплат (ЭПВ) был запущен Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) и Нацбанком РК еще осенью 2021 года. Как сообщают в фонде, казахстанцы все чаще предпочитают оформлять заявки на выплаты именно через данный онлайн-портал.

Кому стоит воспользоваться данной онлайн услугой

В Казахстане ликвидируются девять банков:

АО «Валют-Транзит Банк»;

АО «Казинвестбанк»;

АО «Delta Bank»;

АО «Эксимбанк Казахстан»;

АО «Qazaq Banki»;

АО «Банк Астаны»;

АО «Tengri Bank»;

АО «AsiaCredit Bank»;

АО «Capital Bank Kazakhstan».

Вкладчикам всех перечисленных банков, кроме «Capital Bank Kazakhstan», нужно успеть подать заявку на возмещение гарантийной суммы депозитов до 1 мая 2022 года. По истечении этого срока невостребованные депозиты будут переведены на индивидуальные пенсионные счета для добровольных пенсионных взносов (ДПВ) в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

У вкладчиков «Capital Bank Kazakhstan» из-за более поздней ликвидации эта дата сдвинута до 3 июля.

Как уточняют в КФГД, если вкладчик не получил свои сбережения до установленного срока по уважительной причине, то он имеет право подать заявление и востребовать суммы к выплате. К уважительным причинам относятся:

воинская служба;

нахождение вкладчика за пределами страны;

нахождение вкладчика в местах лишения свободы;

принятие наследства вкладчика и другие причины, связанные с приобретением или открытием наследства;

другие обстоятельства, установленные судом.

Сколько вкладчиков воспользовались услугами КФГД

На данный момент фондом и банками-агентами уже выплачено 98% от общей суммы гарантийного возмещения. Свои деньги получили 147 тысяч вкладчиков - это более 111,5 млрд тенге.

Со дня подключения онлайн-портала, в период с сентября 2021 года по апрель 2022-го, владельцы депозитов получили порядка 7 млн тенге, а через банки-агенты – почти 77 млн тенге.

На счетах ликвидируемых банков все еще остается часть невостребованных сумм. Причина этому, по мнению КФГД, заключается в том, что у большинства граждан, которые не стали обращаться за выплатами, остаток сумм на депозитах, счетах и карточках не превышает тысячи тенге. Тем не менее, фонд рекомендует вкладчикам забрать все свои деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1966063-skolko-kazahstantsev-smogli-vernut-svoi-vklady-onlayn-iz-likvidiruemyh-bankov/