Озвучена дата завершения выплат вкладчикам ликвидируемого Capital Bank Kazakhstan

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При ликвидации банков казахстанцы могут рассчитывать на возврат своих вкладов за счет Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД). Сейчас фонд завершает выплаты компенсации вкладчикам ликвидируемого Capital Bank Kazakhstan. До какого числа будут производиться выплаты и что будет с невостребованными депозитами, узнали журналисты NUR.KZ.

КФГД защищает деньги вкладчиков большинства банков второго уровня. Это значит, что даже при банкротстве банка и его ликвидации фонд гарантирует гражданам возврат их средств.

Сейчас Казахстанский фонд гарантирования депозитов производит выплаты вкладчикам ликвидируемого Capital Bank Kazakhstan. Этот банк был ликвидирован позже всех остальных, именно поэтому выплаты вкладчикам производятся до сих пор.

Однако гражданам, которые хранили деньги в этом банке, нужно поспешить с подачей заявления на возврат средств.

Это можно сделать до 3 июля включительно, после этой даты все невостребованные суммы будут переведены на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Как получить выплаты

Подать заявление на получение выплат можно онлайн, но сделать это могут только владельцы счетов. Сделать это можно на сайте КФГД, там же есть возможность проверить размер гарантированной выплаты.

Во время подачи заявления нужно будет воспользоваться электронно-цифровой подписью (ЭЦП), пройти видео-идентификацию или ввести SMS-код, который будет отправлен на номер вкладчика.

Если вместо владельца вопросом возврата средств занимается его законный представитель (по доверенности, наследник и т.д), то онлайн-способ будет недоступен. В этом случае нужно будет обратиться в банк-агент, предоставив подтверждающие документы.

Что будет с деньгами, если не подать заявку

После 3 июля 2022 года подать заявку на выплаты станет невозможно. Все деньги, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке, будут переведены на ИПС в ЕНПФ. Таким образом переведенная сумма будет считаться добровольным пенсионным взносом и в будущем будет выплачена в виде пенсии.

Вкладчики, которые не успели по уважительным причинам обратиться за возмещением, получат второй шанс на возврат средств путем подачи в КФГД письменного заявления.

Это касается даже тех сумм, которые уже были переведены в ЕНПФ. Главное условие - нужно иметь документы, которые подтверждают наличие уважительной причины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1970517-stala-izvestna-data-zaversheniya-vyplat-vkladchikam-likvidiruemogo-capital-bank-kazakhstan/