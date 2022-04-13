Часть кредитов из СберБанка перейдет в Halyk Bank: как это отразится на казахстанских заемщиках

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Halyk Bank выкупил у "СберБанка Казахстан" часть задолженности по розничным кредитам казахстанцев. С какой целью была проведена такая процедура, и как это отразится на заемщиках, читайте в материале NUR.KZ.

Акционерное общество «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) и дочерний банк акционерного общества "Сбербанк" (СберБанк Казахстан) подписали соглашение, в рамках которого по договору цессии Halyk Bank выкупил часть кредитного портфеля клиентов розничного бизнеса.

Как сообщают в пресс-службах обоих банков, сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка развития Казахстана (БРК), части беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов.

Общий объем основного долга по переданным кредитам составил 330 миллиардов тенге. При этом по состоянию на начало текущего месяца кредитный портфель потребительских займов "СберБанка Казахстан" составляет 1,1 триллиона тенге.

Почему СберБанк передал часть кредитного портфеля

«Уступка части кредитного портфеля является распространенной практикой в финансовой сфере. Для клиентов это будет выражаться в безболезненном переходе на обслуживание в другой банк.

Для нашего банка-партнера это возможность увеличить ссудный портфель. Мы, в свою очередь, получаем от этой сделки дополнительную ликвидность, необходимую для обеспечения потребностей наших клиентов», - отметил председатель правления "СберБанка Казахстан" Ельдар Тенизбаев.

Данный процесс прокомментировала и председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова. Она отметила, что, выкупив часть ссудного портфеля физических лиц, и тем самым предоставив ликвидность "СберБанку Казахстан", Halyk Bank поддержал стабильность банковского сектора страны.

При этом банки обменялись качественным портфелем без просрочек и проблемных кредитов.

Глава БРК Руслан Искаков заострил внимание на том, что Банк развития Казахстана выступает гарантом возврата государству денежных средств, освоенных в рамках программы льготного автокредитования, вне зависимости от платежеспособности банков второго уровня (БВУ), участвующих в программе.

«В настоящее время, в связи с введением санкций на БВУ, являющиеся дочерними компаниями российских банков и участвующих в программе автокредитования, со стороны БРК была проведена оперативная работа по переводу задолженности в рамках программы в другие банки второго уровня», - прокомментировал ситуацию Искаков.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На данный момент процесс миграции кредитов физических лиц уже запущен. Как отмечают представители банков, он проходит плавно и неощутимо для клиентов.

Что делать заемщикам СберБанка

Банковские пресс-службы также отмечают, что условия (остаток кредитной задолженности, срок и ставка кредитования, а также ежемесячный платеж) по действующим займам клиентов "СберБанка Казахстан" останутся неизменными, а их переуступка не повлечет за собой дополнительных расходов для клиентов.

Также уступка прав по займу не повлияет на кредитную историю заемщика в случае, если им не будут нарушены ежемесячные выплаты по основному долгу и выплаты по начисленным процентам. Дата ежемесячного погашения по графику остается без изменений.

При этом поменяется только процесс оплаты займа – теперь его нужно будет оплачивать через Halyk Bank.

Если заемщик "СберБанка Казахстан" не является действующим клиентом Halyk Bank, для осуществления выплат по кредиту ему необходимо скачать мобильное приложение банка, пройти регистрацию, после чего ему моментально будет открыта цифровая карта для погашения займа.

Сумма ежемесячного платежа будет автоматически списана с карты или счета в Halyk Bank в дату платежа по графику, поэтому клиенту необходимо заблаговременно пополнять счета. Это можно сделать в отделениях банка, через платежные терминалы или посредством межбанковских переводов.

Если клиент внес деньги для погашения ежемесячного платежа на счет в "СберБанк Казахстан" до 11 апреля 2022 года включительно, то его ежемесячный платеж считается погашенным.

А если выплата по кредиту приходится на числа после 11 апреля, то заемщику необходимо произвести платеж в отделениях Halyk Bank, либо пополнив карту одним из указанных выше способов.

Если клиент осуществил пополнение счета в "СберБанке" для погашения ежемесячного платежа по уже переданному займу, ему необходимо снять средства со счета в отделении "СберБанка Казахстан" и произвести погашение в Halyk Bank.

В дальнейшем клиент продолжает действовать по привычной процедуре -ежемесячно пополняет карточный или текущий счет, и выплаты будут автоматически списываться согласно графику платежей вплоть до полного погашения кредита.

С сегодняшнего дня клиенты, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, могут проверить статус своего займа по ИИН на официальном сайте данного банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1964865-chast-kreditov-iz-sberbanka-pereydet-v-halyk-bank-kak-eto-otrazitsya-na-kazahstanskih-zaemschikah/