Работа каких банков ограничена на территории Казахстана из-за санкций против России

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Многие казахстанцы являются клиентами ряда дочерних российских банков, которые осуществляют свою деятельность на территории Казахстана. Как санкции против России отразились на их деятельности, узнали журналисты NUR.KZ.

Как сообщают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), международные платежные системы Mastercard и Visa ограничивают обработку карточных операций российского дочернего банка «Сбербанк Казахстан» с 18 и 20 марта соответственно.

Связано это с введением санкций в отношении ряда российских банков. Аналогичные ограничения были введены и в отношении ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан)» с 28 февраля.

Несмотря на ограничения по обработке карточных операций платежными системами Visa и Mastercard за рубежом и в сети других казахстанских банков, клиенты «Банка ВТБ (Казахстан)» и «Сбербанка Казахстан» могут без ограничений использовать банковские карты в собственной сети на территории Казахстана.

То есть, их клиенты могут совершать денежные переводы внутри банка, снимать наличные в банкоматах, расплачиваться в POS-терминалах и проводить все виды безналичных платежей в отделениях, банкоматах и мобильных приложениях.

При этом переводы денег в другие банки без применения платежных карточек не ограничены.

Отметим, что данные банки функционируют в штатном режиме и свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно и в полном объеме, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств.

Дочерние российские банки также являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан.

Санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как обстоят дела в казахстанских банках

Ситуация в банках второго уровня Казахстана стабильная. АРРФР РК сообщает, что они имеют существенный запас ликвидных активов, составляющих по состоянию на текущую неделю порядка 16,7 трлн тенге или 43% от общих активов.

Наличие свободной ликвидности, то есть возможности быстро перевести активы в деньги, позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объеме.

С начала 2022 года собственный капитал банков вырос на 3,2% и составил 4,7 трлн тенге. Коэффициент достаточности собственного капитала банков составляет 23,3% и более чем в два раза превышает установленные законодательством нормативы.

С января 2022 года наблюдается рост депозитов клиентов казахстанских банков на 3,5%. При этом, доля вкладов физических лиц составляет 51,4% или 13,9 трлн тенге, вклады юридических лиц - 48,6% или 13,1 трлн тенге.

В соответствии с законодательством, депозиты физических лиц гарантированы государством. Напомним, что в январе 2022 года были увеличены предельные суммы гарантии до 20 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1961215-rabota-kakih-bankov-ogranichena-na-territorii-kazahstana-iz-za-sanktsiy-protiv-rossii/