Почему у казахстанцев могут потребовать оплату чужого кредита

Иллюстративное фото: Freepik

Обязательства по погашению займа вступают в силу с момента подписания кредитного договора. Но иногда казахстанцам, не имеющих своих кредитов, также могут поступать претензии по оплате долга. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Каждый заемщик, подписывая договор о кредитовании, соглашается на условия займа и меры воздействия, которые предусмотрены при просрочке.

Поэтому казахстанцы, оформившие заем на свое имя, в определенных ситуациях могут столкнуться с:

Но иногда претензии по оплате долга могут предъявляться и тем, кто вроде бы не оформлял на себя какие-либо кредиты.

Рассмотрим случаи, при которых возможен подобный сценарий.

Иллюстративное фото: Freepik / yanalya

Участие в чужих займах

Желая получить кредит, казахстанцы могут воспользоваться привлечением третьих лиц, чтобы добиться одобрения заявки.

При этом чаще всего привлекаются родственники, друзья или близкие знакомые. Они могут согласиться стать поручителем или созаемщиком и забыть об этом со временем.

В итоге, когда сам должник перестает платить, кредитор может вынести требование о возврате долга третьим лицам, подписавшим договор.

Поэтому следует помнить, что, соглашаясь помочь с кредитом, казахстанцы официально берут на себя финансовые обязанности:

поручитель – на его плечи возлагается не только основной долг, но и соответствующие пени, штрафы и иные платежи, возникшие из-за просрочки заемщика. Поручитель может потребовать компенсацию расходов на оплату кредита от должника, а в некоторых случаях – отказаться от оплаты займа;

созаемщик – несет больше финансовых рисков, чем поручитель, так как на него накладываются солидарные обязательства. Но он не может требовать возврата расходов по кредиту с основного должника.

В обоих случаях к казахстанцам могут обратиться кредиторы и потребовать оплатить долги третьего лица.

Долги по наследству

Также казахстанцы могут оказаться участниками долгов третьих лиц в случае наследования.

Например, наследником может стать дальний родственник, если погибший не имел более близких лиц в очереди на наследство, и даже неродственное лицо, если оно было указано в завещании.

Другими словами, в случае смерти вместе с имуществом казахстанцев передаются и их долги. Поэтому важно разузнать об имеющихся обязательствах скончавшегося родственника.

Конечно, казахстанцы имеют право отказаться от оплаты кредита за усопшего.

Но следует помнить, что в этом случае они также лишаются остальной части наследства: имущества и денег. То есть отказаться отдельно от долгов нельзя.

Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, когда у казахстанцев могут требовать оплаты чужого займа, важно внимательно читать подписываемые договоры и помнить о рисках.

Напомним, что в некоторых случаях казахстанцы могут оформить рассрочку на кредиты усопшего или изменить условия займа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1955702-pochemu-u-kazahstantsev-mogut-potrebovat-oplatu-chuzhogo-kredita/