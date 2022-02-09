Насколько закредитованными оказались казахстанцы, подсчитали аналитики

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Чрезмерная закредитованность населения может привести к различным социальным рискам. О том, сколько людей имеют проблемы с займами, читайте в материале NUR.KZ.

Под закредитованностью следует понимать случаи, когда количество или объемы займов у человека становятся несопоставимыми с его доходами.

То есть, он не может оплачивать долги из-за недостатка денег.

При этом среди экспертного сообщества имеются различные споры о том, сколько людей в Казахстане подвержены закредитованности.

Как сообщает телеграм-канал Tengenomika, наиболее достоверными данными могут обладать аналитики Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, которые решили подсчитать точное количество казахстанцев с проблемными долгами.

Сколько людей не могут оплатить долги

Согласно данным финансового регулятора, в Казахстане 1,16 млн заемщиков (физлиц) имеют суммарный объем просроченных и неоплачиваемых кредитов на сумму 994,8 млрд тенге.

При этом учитываются долги, находящиеся на балансе банков, и внебалансовые займы (списанные). Также учтены кредиты, проданные коллекторам по состоянию на 1 декабря 2021 года.

Однако некоторые эксперты считают, что количество казахстанцев с проблемными займами достигает 2 млн человек. То есть, что цифры могут оказаться больше, чем в отчетах.

Иллюстративное фото: freepik.com

Сколько должен один закредитованный заемщик

В структуре проблемных заемщиков, указанных в отчете финансового регулятора, имеется разделение по сумме просроченного долга.

Так, казахстанцы с проблемными кредитами задолжали:

менее 306,3 тыс. тенге – такой долг зафиксирован у 62,6% граждан, которые имеют проблемные займы;

– такой долг зафиксирован у 62,6% граждан, которые имеют проблемные займы; от 306,3 тыс. тенге до 1,5 млн тенге – 32% проблемных заемщиков имеют долги в пределах этих сумм.

В итоге получается, что 94,6% казахстанцев, имеющих проблемные кредиты, должны менее 1,5 млн тенге.

При этом средний размер просроченного кредита достиг отметки примерно в 904,3 тыс. тенге на одного проблемного заемщика.

"Таким образом, около 1,16 млн человек в Казахстане попадают под категорию лиц, которые не обслуживают свои кредиты и могут потенциально пройти процедуру банкротства", – сообщают аналитики Tengenomika.

Напомним, что ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что рост размеров средней зарплаты – это иллюзия. Также он призвал увеличить доходы населения и сократить разрыв между бедными и богатыми в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1955146-naskolko-zakreditovannymi-okazalis-kazahstantsy-podschitali-analitiki/