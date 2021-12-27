Когда заканчивается срок действия льготной ипотеки под 7% в Казахстане

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Казахстанцам продолжают выдавать займы для приобретения их первого жилья по льготной программе "7-20-25". Сколько заявок было принято, какое количество из них одобрено и когда подойдут сроки окончания этой программы, читайте в материале NUR.KZ.

По сообщению Национального банка Казахстана, в рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 23 декабря 2021 года была принята 82 661 заявка на получение займа на сумму 1,04 трлн тенге. Из них одобрено пока только 47 200 займов на сумму 594,5 млрд тенге.

Напоминаем, что «7-20-25» - это социальная ипотечная программа, действующая на всей территории страны, которая предоставляет возможность казахстанцам купить свое первое жилье.

В рамках этой программы можно приобрести квартиру только в новостройках, но под 7% годовых на срок до 25 лет с первоначальным взносом не менее 20%.

Цены на приобретаемую недвижимость ограничены по регионам: в Алматы, Нур-Султане и их пригородах, а также в Актау, Атырау и Шымкенте – до 25 млн тенге; в Караганде – до 20 млн тенге, в остальных регионах – до 15 млн тенге.

В разрезе трех основных мегаполисов страны больше всего ипотечных займов было выдано в столице (11 728) на общую сумму 170,9 млрд тенге, в Алматы выдан 7 641 заем на сумму 107,6 млрд тенге, в Шымкенте - 2 397 займа общей стоимостью 27,5 млрд тенге.

Инфографика: Национальный Банк РК

Партнерами программы "7-20-25" являются следующие банки:

Altyn Bank

Банк ЦентрКредит

Евразийский Банк

ForteBank

Halyk Bank

Jusan Bank

Bank RBK

Сбербанк

Сроки данной льготной программы будут окончены с исчерпанием денежного лимита в 1 трлн тенге. На данном этапе одобрено и выдано немногим более половины выделенных средств. Таким образом, программа "7-20-25" в следующем году еще продолжит свое действие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1948631-kogda-zakanchivaetsya-srok-deystviya-lgotnoy-ipoteki-pod-7-v-kazahstane/