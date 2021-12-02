Проценты по депозитам вырастут в Казахстане

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Вслед за увеличением базовой ставки Национального банка, в Казахстане поднимут предельные ставки по депозитам. На какие проценты смогут рассчитывать открывающие денежные вклады казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

В начале каждого месяца Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утверждает максимальные рекомендуемые ставки по вкладам в тенге на следующий месяц, чтобы банковские клиенты могли планировать открытие и продление своих депозитов.

Таким образом были утверждены максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на январь 2022 года.

Отметим, что проценты по вкладам зависят от размера базовой ставки Национального банка РК, которая в октябре текущего года была повышена до 9,75%. Этот факт повлиял и на увеличение предельных ставок по некоторым видам вкладов.

Как изменятся процентные ставки

Максимальные ставки вознаграждения по долгосрочным депозитам сохранены на уровне декабрьских значений. Как отмечают в КФГД, это сделано для того, чтобы избежать существенного влияния высокой концентрации депозитов отдельных банков в сегментах срочных вкладов на 12 и 24 месяца и сберегательных депозитов на 24 месяца.

Максимальные ставки вознаграждения по сберегательным вкладам на 12 месяцев остались на уровне 13,9% в целях сохранения их привлекательности и поддержания интереса населения к долгосрочным накоплениям.

А максимальные рекомендуемые ставки по популярным среди казахстанцев несрочным депозитам были приближены к базовой ставке и установлены на уровне 9,5%. Напомним, что это вклады, с которых можно снимать деньги без потери вознаграждения.

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Отметим, что данный размер максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения начнет действовать с января. При этом банки могут не сразу реагировать на рекомендации и устанавливать меньшие проценты на свои вклады.

А если ставки все-таки будут увеличены, то они будут установлены на новые или переоформленные депозиты. Проценты по действующим вкладам остаются неизменными до конца срока, прописанного в договоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1944983-protsenty-po-depozitam-vyrastut-v-kazahstane/