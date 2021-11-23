Как выбрать между депозитом и инвестированием в Казахстане

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если хочется вложить деньги в какой-либо финансовый инструмент, то нужно уметь правильно оценивать все риски. Также не менее важно учитывать удобство и будущую доступность вложенных денег. Подробнее читайте в материале Нурфин.

Хранить деньги можно различными способами:

прятать под матрасом или в сейфе,

вложить в акции или другие ценные бумаги,

открыть депозит в банке.

Только два последних варианта могут помочь сохранить деньги от обесценивания или кражи.

Однако важно уметь выбрать подходящий именно под ваши условия финансовый инструмент, чтобы он принес максимальную прибыль и был удобен для использования.

Когда выгоден банковский вклад

Существуют различные виды депозитов, которые отличаются размером ставки вознаграждения и условиями досрочного изъятия денег.

Например, сберегательный вклад имеет наибольший процент, однако при этом деньги становятся фактически недоступными.

Можно оформить этот депозит с возможностью пополнения. В результате можно копить и получать высокий уровень прироста денег.

Этот финансовый инструмент будет полезен тем, кто уже имеет достаточно большие суммы накоплений и хочет их приумножить с наименьшим риском.

То есть это должны быть деньги, которые точно не планируется потратить.

Напомним, что риск ликвидации некоторых банков сохраняется в 2021 году. Однако вклады казахстанцев защищены государственной гарантией до определенной суммы.

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В свою очередь, несрочные вклады имеют относительно небольшую ставку вознаграждения. Однако деньги при этом будут защищены от инфляции.

В этом случае казахстанцы могут быстро снять накопления со счета, если они понадобятся.

Такой инструмент наиболее выгоден для создания финансовой подушки и при первых накоплениях, когда другого резерва денег нет.

Когда выгодно инвестирование

Инвестиции – это финансовый инструмент, который также подразумевает вложение денег с целью получения прибыли.

Следует различать между собой два понятия:

трейдинг – это проведение частых торговых операций с ценными бумагами для получения прибыли в короткие сроки (акции могут покупаться и продаваться после их роста, в тот же день или даже в течение часа);

инвестирование – вложение денег с целью их сохранения и приумножения на относительно длительный срок.

Поэтому инвестируют обычно те деньги, которые не являются критически необходимыми в данный момент или в ближайшем будущем.

Иллюстративное фото: Pixabay

В отличие от банковского вклада, риски при инвестировании выше. Например, инвестор не имеет государственной гарантии защиты.

То есть, если ценные бумаги потеряют в стоимости, то инвестор потерпит убыток. Однако, соответственно риску, уровень доходности может быть значительно выше, чем в банке.

Напомним, что казахстанцы, выбравшие инвестирование вместо депозита в 2021 году, получили до 120% дохода. Однако прибыльность не может гарантироваться.

Важно правильно применять отдельно взятый финансовый инструмент в каждом конкретном случае.

Если важна мобильность, нет финансовой подушки, а сумма накоплений маленькая, то оптимальным вариантом будут банковские несрочные вклады.

При более крупных накоплениях можно выбирать сберегательные депозиты.

А если есть готовность принять риски, то можно рассматривать инвестирование в ценные бумаги.

Каждый казахстанец должен сделать этот выбор сам, ориентируясь на свои финансовые возможности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1943253-kak-vybrat-mezhdu-depozitom-i-investirovaniem-v-kazahstane/