"Станет хозяином неба": первые попытки степного орла полететь сняли в Чарыне (видео)
Опубликовано:
Представители Чарынского национального парка опубликовали видео, на кадрах которого зафиксированы попытки степного орла впервые взлететь, передает NUR.KZ.
Как рассказали в нацпарке, на видео запечатлен особый момент - птенец степного орла учился летать.
"Хотя у него пока мало опыта, в будущем он, несомненно, станет настоящим хозяином неба",- сказано в описании к видео.
По данным нацпарка, степной орел - хищная птица, находящаяся под угрозой исчезновения и занесенная в Красную книгу Казахстана.
В ноябре прошлого года сибирский горный козел и лиса попали в фотоловушку в Чарынском национальном природном парке. При этом, горный козел заметил фотоловушку и удивленно разглядывал ее.
Также мы писали, что три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО.
Также тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2274678-stanet-hozyainom-neba-pervye-popytki-stepnogo-orla-poletet-snyali-v-charyne-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах