"Станет хозяином неба": первые попытки степного орла полететь сняли в Чарыне (видео)

Представители Чарынского национального парка опубликовали видео, на кадрах которого зафиксированы попытки степного орла впервые взлететь, передает NUR.KZ.

Как рассказали в нацпарке, на видео запечатлен особый момент - птенец степного орла учился летать.

"Хотя у него пока мало опыта, в будущем он, несомненно, станет настоящим хозяином неба",- сказано в описании к видео.

По данным нацпарка, степной орел - хищная птица, находящаяся под угрозой исчезновения и занесенная в Красную книгу Казахстана.

В ноябре прошлого года сибирский горный козел и лиса попали в фотоловушку в Чарынском национальном природном парке. При этом, горный козел заметил фотоловушку и удивленно разглядывал ее.

Также мы писали, что три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО.

Также тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.