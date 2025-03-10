Самое волосатое лицо в мире: жителя Индии внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Лицо 18-летнего жителя Индии Лалита Патидара было официально признано самым волосатым в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Книги рекордов Гиннесса.

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов, у 18-летнего Лалита Патидара самое волосатое лицо среди мужчин: 201,72 волоска на квадратный сантиметр.

"Это один из всего лишь около 50 задокументированных случаев, зарегистрированных во всем мире со времен Средневековья, что делает его одним на миллиард. И он, безусловно, особенный парень", - сказано на сайте.

Сам Лалит рассказал, сначала дети в школе боялись его, но позже узнали его и поняли, что он не отличается от них. В сообщении утверждается, что Лалит полностью принимает себя и то, что делает его уникальным, а также ведет канал на YouTube.

Недавно он прилетел в Милан, где ему измерили волосы на лице, чтобы определить, может ли он официально побить рекорд. Он посетил местного трихолога, который провел оценку, выбрив крошечные участки его лица, чтобы точно измерить количество волос на квадратный сантиметр.

"Я онемел… я не знаю, что сказать, потому что я очень рад получить это признание", - сказал он, узнав, что стал рекордсменом.

Также он ответил тем, кто советует сбрить ему волосы на лице.

"Мне нечего сказать людям об этом. Я говорю им, что мне нравится какой я есть и я не хочу менять свой облик", - заявил юноша.

В январе этого года мы писали о другом рекорде, когда бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас признана старейшим человеком мира после смерти жительницы Японии Томико Итооко.

В прошлом году мы писали об истории Томико Итооки, которая получила статус старейшего человека в мире в 2024 году.

Ранее мы писали, что предыдущая обладательница рекорда Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Как сообщали родные женщины, она умерла во сне.