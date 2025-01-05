Умер старейший человек в мире: стало известно имя нового рекордсмена

Бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас признана старейшим человеком мира после смерти жительницы Японии Томико Итооко, передает NUR.KZ со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

На сайте Книги рекордов Гиннеса сообщили о смерти Томико Итооко, которая являлась старейшим человеком в мире. Она умерла в возрасте 116 лет.

Сегодня на сайте Книги опубликовали имя новой обладательницы рекорда - ею стала бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. На данный момент ей 116 лет и 210 дней. Она также имеет статус старейшей монахини в мире. Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года.

Сообщается, что в детстве она была очень худой, поэтому многие сомневались, что ей удастся долго прожить. В 20 лет она приняла обет монахини. Также работала учителем португальского языка и математики.

"Говорят, что Ина - последний живой человек, родившийся в 1908 году, и один из трех живых людей, родившихся в 1900-х годах", - сказано на сайте Книги рекордов.

В прошлом году мы писали об истории Томико Итооки, которая получила статус старейшего человека в мире в 2024 году.

Ранее мы писали, что предыдущая обладательница рекорда Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Как сообщали родные женщины, она умерла во сне.

По данным Исследовательской группы геронтологии, ее возраст и статус были подтверждены с использованием научных стандартов подтверждения возраста как Группой геронтологических исследований (GRG), так и Книгой рекордов Гиннесса (GWR).