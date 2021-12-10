Маск, Цукерберг и Брин распродают свои акции из-за изменения налогового законодательства США

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж, Сергей Брин и другие основатели компаний-гигантов распродают свои акции на рекордном уровне. При этом часть акций их предприятий продается впервые за многие годы. Аналитики связывают это со стремительным ростом рыночной стоимости акций и возможным изменением налогового законодательства США, передает The Wall Street Journal.

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Согласно анализу данных исследовательской группы InsiderScore, на сегодняшний день 48 руководителей высшего звена получили более 200 млн долларов каждый за продажу своих акций. Это почти в четыре раза превышает показатели за период с 2016 по 2020 годы.

В числе бизнесменов, которые распродают свои акции, называют косметического миллиардера Рональда Лаудера, соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, исполнительного директора Meta Platforms Марка Цукерберга и семью Уолтонов, наследников Walmart. Все они намерены в ближайшее время побить недавние рекорды по количеству проданных акций.

Самый богатый человек в мире, генеральный директор Tesla Илон Маск, в течение месяца продал акции своей компании на сумму более 10 млрд долларов. Маск высмеял законодательство, ожидающее рассмотрения в Сенате, которое вводит 5% налог на скорректированный валовой доход, превышающий 10 млн долларов и 3% налог на доход, превышающий 25 млн долларов.

По его словам, «у правительства заканчиваются деньги других людей и теперь оно приходит за тобой». Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в прошлом месяце продал больше половины своей доли в компании примерно за 374 млн долларов до вычета налогов. Аналитики считают, что этот шаг может быть связан с введением штатом Вашингтон 7% налога на долгосрочный прирост капитала в следующем году.

Профессор бухгалтерского учета Дэниел Тейлор назвал происходящее беспрецедентным случаем и отметил, что это рекордные продажи инсайдерских акций, которые можно сравнить с началом нулевых. В то же время инвесторы обеспокоены тем, что такие неожиданные продажи от инсайдеров могут оказать давление на весь рынок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1946373-mask-tsukerberg-i-brin-rasprodayut-svoi-aktsii-iz-za-izmeneniya-nalogovogo-zakonodatelstva-ssha/