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На NUR.KZ появились новые типы автоматизированных статей

Опубликовано:

Работа над проектом
Работа над проектом: NUR.KZ

Одно из последних нововведений на NUR.KZ — автоматизированный алгоритм для создания некоторых типов статей, не требующих комплексного аналитического подхода к написанию. За последнее время список таких типов статей пополнился, с чем мы и хотим с вами поделиться.

Ранее мы уже сообщали, что на NUR.KZ разработали специальный алгоритм, который автоматически подтягивает информацию для создания новостей о курсах валют и криптовалют, а также о результатах футбольных матчей.

С недавних пор для оптимизации работы редакции и ускорения предоставления информации читателям список новостных заметок, созданных с помощью специального алгоритма, расширился. Теперь к ним также относятся:

  • публикации с результатами матчей чемпионатов по теннису;
  • публикации с результатами матчей UFC;
  • ежедневные и еженедельные статьи с прогнозами погоды для Астаны, Алматы и Шымкента.

Такие статьи внизу теперь помечаются фразой “Создано с помощью автоматизации”. В дальнейшем этот список будет расширяться. Подчеркиваем, что речь идет только о тех заметках, для которых достаточно своевременно подтягивать актуальные переменные без затрат времени на поиск информации вручную. Алгоритм не применяется и не будет применяться к материалам, которые требуют аналитической журналистской работы, сбора комментариев, сравнений, репортажей с места событий и всех остальных видов комплексного подхода к написанию.

Статьи публикуются как на русском, так и на казахском языках для обеих версий сайта (напоминаем, что переключить язык сайта можно в верхней панели меню слева). Материалы создаются по подготовленному заранее текстовому шаблону, а информация в него оперативно подтягивается алгоритмом на основе данных наших API и в обязательном порядке проверяется редактором перед публикацией.

Вся проделанная работа над алгоритмом командой NUR.KZ позволила расширить его функционал и сделать более эффективным. На этом работа над алгоритмом не останавливается, и в дальнейшем возможны дополнительные обновления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2040434-na-nurkz-poyavilis-novye-tipy-avtomatizirovannyh-statey/

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