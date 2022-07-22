Команда разработки NUR.KZ автоматизировала создание финансовых и спортивных новостей

Фото: Pixabay

Редакция новостного портала NUR.KZ публикует около 150 материалов в день. Теперь часть из них создается автоматически при помощи алгоритма, настроенного нашей командой разработки. Робот помогает редакции писать обзоры футбольных матчей и курсов валют.

Наша команда разработки создала сервис, который на основе текстового шаблона статьи и программного алгоритма автоматически создает материал для веб-сайта. Это избавляет редакторов от рутинной работы по поиску аналогичной информации на регулярной основе.

К примеру, автору больше не нужно вручную искать курсы каждой валюты и криптовалюты. Теперь они автоматически подтягиваются в предварительно созданный шаблон.

По такому же принципу работает алгоритм для создания обзоров футбольных матчей. Место проведения, финальный счет, последовательность голов, названия команд – все это собирается автоматически в читабельный текст.

Редактору остается только проверить материал, так же, как он бы проверял текст человека, и решить, нужны ли какие-то правки либо же можно просто нажать кнопку "Опубликовать".

Примеры статей, созданных автоматически:

"Для нас важно, чтобы информация была актуальной, подавалась оперативно и качественно. Команда разработки нам облегчила эту задачу. Шаблон настолько удобен, что материал можно опубликовать за одну минуту, в то время как без шаблона мы потратили бы на это намного больше времени. Теперь наши читатели имеют возможность каждый день узнавать курсы валют как банков, так и обменных пунктов в главных городах страны", – поделилась редактор сайта NUR.KZ Жулдыз Кенжегалиева.

Узнать курс тенге к доллару, рублю и евро в Нацбанке РК и обменных пунктах в крупных мегаполисах Казахстана вы можете в рубрике "Банки".

Получить информацию о волатильности стоимости криптовалют (Bitcoin, Tronix, Ethereum, Decentraland и другие) можно в рубрике "Фондовый рынок".

Фото: NUR.KZ

Результаты футбольных матчей читайте в рубрике "Футбол".

Также для удобства читателей редакция запустила Telegram-бот – @nurkzbot. Запустив его в приложении, вы можете получить актуальный курс валют (фунт стерлингов, американский доллар, евро, китайский юань, российский рубль, швейцарский франк, киргизский сом) по всем городам Казахстана в удобном формате. Подписывайтесь на наш Telegram-бот – @nurkzbot!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/1977839-komanda-razrabotki-nurkz-avtomatizirovala-sozdanie-finansovyh-i-sportivnyh-novostey/