Как выглядит акимат Алматы после нападения и пожара (фото)

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Здание акимата Алматы немало пострадало при штурме нападавших на него злоумышленников и поджоге. Визуально здание пострадало сильно, но оценить ущерб компетентные органы смогут только после тщательного осмотра и всех необходимых процедур, передает NUR.KZ.

К акимату журналистам удавалось попасть лишь со стороны проспекта Назарбаева и только при предъявлении служебных документов.

Сожженные авто. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обходя здание, где располагаются сразу несколько казахстанских телеканалов, мы обнаружили сожженные автомобили во дворе. Сами помещения частично обгорели.

Здание, в котором располагаются телеканалы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Машины, которые оказались обстреляны, все еще находились на тот момент на площади.

Площадь Республики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Улица Сатпаева перекрыта блоками, доступа нет и с близлежащих улиц.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пеших граждан полицейские тоже не пропускают на территорию площади.

Площадь Республики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На момент съемки - 10 января - допуска на саму площадь Республики не было - там велись следственные мероприятия.

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, пострадало не только здание городского акимата, но и резиденция президента. Видно, что здание не только обгорело, но и разрушена его внешняя отделка.

Резиденция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Близко к зданию акимата никого не подпускали - стражи порядка ссылались на требования по мерам безопасности.

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако нанесенный урон можно оценить и издалека - выгоревшие изнутри помещения, отсутствие стекол, обилие мусора вокруг, основная часть - пластиковые бутылки.

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 11 января, власти города приступят к осмотру здания, чтобы понять, какие ресурсы потребуются для его восстановления. До сих пор, как сообщил замакима Мухит Азирбаев, доступа к горадминистрации не было из-за проведения следственных действий.

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не уцелел и паркомат A-Parking, расположенный возле акимата. В самой компании вчера заявили о том, что штрафы за неоплаченную парковку во время режима ЧП алматинцам начислять не будут.

Паркомат. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал горожан не выходить из дома без особой надобности и не нарушать режим ЧП. Он выразил уверенность, что мегаполис очень быстро вернется к привычному укладу. К слову, сегодня начинают свою работу рынки, ТРЦ и общепит.

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также сегодня во время заседания в мажилисе парламента РК президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с речью, в которой заявил о том, что над Алматы мог быть потерян контроль и в этом случае потеряна была бы вся страна.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее мы рассказывали, как полицейские и военные защищали от нападений Департамент полиции в Алматы.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950398-kak-vyglyadit-akimat-almaty-posle-napadeniya-i-pozhara-foto/