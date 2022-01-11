Как выглядит акимат Алматы после нападения и пожара (фото)

Здание акимата Алматы немало пострадало при штурме нападавших на него злоумышленников и поджоге. Визуально здание пострадало сильно, но оценить ущерб компетентные органы смогут только после тщательного осмотра и всех необходимых процедур, передает NUR.KZ.
К акимату журналистам удавалось попасть лишь со стороны проспекта Назарбаева и только при предъявлении служебных документов.
Обходя здание, где располагаются сразу несколько казахстанских телеканалов, мы обнаружили сожженные автомобили во дворе. Сами помещения частично обгорели.
Машины, которые оказались обстреляны, все еще находились на тот момент на площади.
Улица Сатпаева перекрыта блоками, доступа нет и с близлежащих улиц.
Пеших граждан полицейские тоже не пропускают на территорию площади.
На момент съемки - 10 января - допуска на саму площадь Республики не было - там велись следственные мероприятия.
Между тем, пострадало не только здание городского акимата, но и резиденция президента. Видно, что здание не только обгорело, но и разрушена его внешняя отделка.
Близко к зданию акимата никого не подпускали - стражи порядка ссылались на требования по мерам безопасности.
Однако нанесенный урон можно оценить и издалека - выгоревшие изнутри помещения, отсутствие стекол, обилие мусора вокруг, основная часть - пластиковые бутылки.
Сегодня, 11 января, власти города приступят к осмотру здания, чтобы понять, какие ресурсы потребуются для его восстановления. До сих пор, как сообщил замакима Мухит Азирбаев, доступа к горадминистрации не было из-за проведения следственных действий.
Не уцелел и паркомат A-Parking, расположенный возле акимата. В самой компании вчера заявили о том, что штрафы за неоплаченную парковку во время режима ЧП алматинцам начислять не будут.
Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал горожан не выходить из дома без особой надобности и не нарушать режим ЧП. Он выразил уверенность, что мегаполис очень быстро вернется к привычному укладу. К слову, сегодня начинают свою работу рынки, ТРЦ и общепит.
Также сегодня во время заседания в мажилисе парламента РК президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с речью, в которой заявил о том, что над Алматы мог быть потерян контроль и в этом случае потеряна была бы вся страна.
Ранее мы рассказывали, как полицейские и военные защищали от нападений Департамент полиции в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950398-kak-vyglyadit-akimat-almaty-posle-napadeniya-i-pozhara-foto/