Подросток без прав устроил ДТП в Жетісу: погибли 10 человек

Подросток совершил смертельное ДТП в области Жетісу. Об этом рассказал на заседании правительства заместитель главы МВД Игорь Лепеха, передает NUR.KZ.

"Буквально вчера в Жетісу подросток без прав совершил ДТП с двумя автомашинами, погибли 10 человек", - сообщил замминистра.

Лепеха добавил, что в стране ежегодно в ДТП погибают более 2 тысяч человек, свыше 20 тысяч получают увечья. При этом 90% всех ДТП совершаются по вине водителей.

"Нами ежегодно пресекаются 13 млн нарушений ПДД, с начала года выявлено на 20% больше нарушений ПДД, которые могли повлечь ДТП с тяжкими последствиями. На 16% больше фактов выезда на встречную полосу. Задержано 16 600 пьяных водителей.

Для усиления порядка на дорогах увеличили маршруты патрулирования. Проводим отработки. Сегодня приступили к проведению ОПМ "Безопасная дорога" до конца месяца. Ввели контроль за движением с помощью дронов. Ими уже выявлено 3600 нарушений правил дорожного движения, в том числе тысячи выездов на встречную полосу, 300 фактов опасного обгона.

Расширяем сеть автоматических камер, довели их число до 25 тысяч. На сегодняшний день в крупных городах ими выявляется более 70% всех нарушений. Устанавливаем на патрульные машины встроенные радары, в частности, используем метод скрытого патрулирования", - добавил заместитель министра.

Он также отметил, что введен контроль средней скорости на трассах. Охвачено 8 дорог протяженностью 1900 км. Число погибших на них уже снизилось на 11%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане произошло два крупных ДТП, в которых погибли 15 человек. Отмечалось, что ДТП в области Жетісу случилось вблизи поселка Көлбай Алакөлского района, где столкнулись три авто.

Также сообщалось, что в Акмолинской области двое парней остановились на дороге, чтобы заменить колесо, но их сбили. В результате один из них скончался, а второй попал в больницу.

Ранее смертельная авария также произошла в Актобе - легковушка сбила бабушку с внучкой. Женщина скончалась в результате ДТП. По данному факту проводится досудебное расследование. Авто водворили на коммунальную стоянку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.