Два крупных ДТП произошло в двух регионах Казахстана: погибли 15 человек

По предварительным данным, в ночь с 13 на 14 сентября на территории Казахстана произошло два крупных ДТП, повлекших массовую гибель людей, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"13 сентября около 23:30 в Карагандинской области, на автодороге "Караганда - Аягуз - Бугаз" вблизи села Шешенкара, водитель автомобиля Ford Mondeo, следуя из города Каркаралинска в сторону города Караганды, при выполнении маневра обгона в неустановленном месте выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Changan. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 5 человек", - говорится в сообщении.

Еще одна авария, по данным "КазАвтоЖол" произошла сегодня ночью в области Жетісу, на автодороге "Алматы - Усть-Каменогорск" (479 км).

"Водитель автомобиля Nissan Cefiro, двигаясь в южном направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada ВАЗ, после чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt.

В результате аварии водитель Nissan Cefiro скончался на месте. В автомобиле Lada ВАЗ находились четыре человека, один пассажир погиб, еще один получил травмы и госпитализирован. В автомобиле Chevrolet Cobalt находились восемь человек, включая одного ребенка. По предварительным данным, все они скончались на месте происшествия", - отмечается в сообщении "КазАвтоЖол".

По данным ДП области Жетісу, ДТП произошло примерно в 01:30, вблизи поселка Көлбай Алакөлского района. Столкнулись три авто.

"По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Cefiro выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомашинами ВАЗ-2114 и Chevrolet Cobalt.

В результате ДТП на месте погибли 10 человек. Один пассажир с различными травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении полиции.

"КазАвтоЖол" также сообщает, что на участках дороги, где произошли ДТП, дорожное покрытие ровное, дефектов и препятствий для движения транспортных средств не выявлено.

Участок трассы "Алматы - Усть-Каменогорск" был введен в эксплуатацию после реконструкции в декабре 2024 года, выполненной в соответствии с нормативными требованиями.

На автодороге "Караганда - Аягуз - Бугаз" ранее проведен средний ремонт, состояние покрытия также соответствует установленным стандартам.

"Следует отметить, что после проведения ремонтных и реконструкционных работ фиксируется рост числа дорожно-транспортных происшествий. Пользуясь ровным покрытием и благоприятными условиями видимости, многие водители превышают скорость и нарушают правила дорожного движения, что приводит к трагическим последствиям.

Призываем водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения, особенно скоростного режима и правил обгона", - резюмировали в организации.

Накануне сообщалось, что в Акмолинской области двое парней остановились на дороге, чтобы заменить колесо, но их сбили. В результате один из них скончался, а второй попал в больницу.

Ранее смертельная авария произошла в Актобе - легковушка сбила бабушку с внучкой. Женщина скончалась в результате ДТП. По данному факту проводится досудебное расследование. Авто водворили на коммунальную стоянку.

В Павлодарской области в перевернувшемся автомобиле погибли два пассажира. Также пострадал водитель, который, вероятно, не справился с управлением.

В полиции отмечают, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспорта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.