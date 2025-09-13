Замена колеса на дороге привела к трагедии в Акмолинской области

В Акмолинской области двое парней остановились на дороге, чтобы заменить колесо, но их сбили. В результате один из них скончался, а второй попал в больницу, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ДП Акмолинской области, 11 сентября текущего года водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, на 178-м километре автодороги Астана - Петропавловск совершил наезд на 21-летнего пешехода. Молодой человек скончался на месте происшествия от полученных травм.

Еще один пострадавший - парень 2003 года рождения, доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицией проводится расследование.

Ранее смертельная авария произошла в Актобе - легковушка сбила бабушку с внучкой. Женщина скончалась в результате ДТП. По данному факту проводится досудебное расследование. Авто водворили на коммунальную стоянку. В Павлодарской области в перевернувшемся автомобиле погибли два пассажира. Также пострадал водитель, который, вероятно, не справился с управлением. В полиции отмечают, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспорта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.