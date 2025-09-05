Сбили бабушку с внучкой: смертельная авария произошла в центре Актобе
Смертельная авария произошла в Актобе - легковушка сбила бабушку с внучкой. Женщина скончалась в результате ДТП, передает издание "Диапазон".
Авария произошла на проспекте Алии Молдагуловой вечером 3 сентября.
В ДП региона сообщили, что водитель автомобиля марки Lada-21901 допустил наезд на пешеходов - 65-летнюю женщину и ее 9-летнюю внучку. Отмечается, что бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавших доставили в больницу, где женщина скончалась от полученных в ДТП травм.
По данному факту проводится досудебное расследование. Авто водворили на коммунальную стоянку.
