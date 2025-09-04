Трамвай смял авто в Карагандинской области

В Темиртау трамвай и автомобиль попали в аварию. Оба транспортных средства получили повреждения, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что вчера, 3 сентября, около 13:55 в городе Темиртау по проспекту Республики произошло ДТП с участием двух транспортных средств: автомашины УАЗ 31512 и трамвая.

Судя по фото, которое опубликовали в Telegram-канале vechernaya_karaganda, трамвай буквально смял автомобиль.

"В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения", - отметили в департаменте полиции региона.

По данным правоохранительных органов, факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, в феврале 2023 года трамваи в Темиртау перестали ходить. А в октябре 2024 года после реконструкции железнодорожного полотна и электрической инфраструктуры в тестовом режиме запустили новые трамваи.

Кроме того, в прошлом году в Усть-Каменогорске автомобиль попал под трамвай, который протащил его 10 метров. В результате аварии пострадал водитель машины.

А в 2021 году на одной из улиц Павлодара прямо во время движения загорелся трамвай. На видео попал момент, когда транспорт еще ехал, однако его верхняя часть уже горела и искрилась.

