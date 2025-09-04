Трамвай смял авто в Карагандинской области
В Темиртау трамвай и автомобиль попали в аварию. Оба транспортных средства получили повреждения, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что вчера, 3 сентября, около 13:55 в городе Темиртау по проспекту Республики произошло ДТП с участием двух транспортных средств: автомашины УАЗ 31512 и трамвая.
Судя по фото, которое опубликовали в Telegram-канале vechernaya_karaganda, трамвай буквально смял автомобиль.
"В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения", - отметили в департаменте полиции региона.
По данным правоохранительных органов, факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Напомним, в феврале 2023 года трамваи в Темиртау перестали ходить. А в октябре 2024 года после реконструкции железнодорожного полотна и электрической инфраструктуры в тестовом режиме запустили новые трамваи.
Кроме того, в прошлом году в Усть-Каменогорске автомобиль попал под трамвай, который протащил его 10 метров. В результате аварии пострадал водитель машины.
А в 2021 году на одной из улиц Павлодара прямо во время движения загорелся трамвай. На видео попал момент, когда транспорт еще ехал, однако его верхняя часть уже горела и искрилась.
