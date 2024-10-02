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Трамваи возвращаются в Темиртау: когда начнется регулярное движение

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Трамваи в Темиртау
Трамвай. Фото: gov.kz

В День города в Темиртау протестировали новый трамвай, до конца года планируется запуск регулярного сообщения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте акимата, в городе в тестовом режиме начали эксплуатацию нового современного трамвая. Впереди ожидаются дополнительные испытания дорожной и электрической инфраструктуры. Регулярное сообщение планируется наладить к концу года.

Трамваи перестали ходить в Темиртау в феврале 2023 года. Весной этого года началась замена железнодорожного полотна: уже уложено 15,3 км новых рельсов, работа будет продолжена.

По городу начнут курсировать восемь новых современных вагонов. Для каждого из них разработан индивидуальный дизайн.

Трамваи не только эстетичны снаружи, но и комфортны внутри. Транспорт оснащен кондиционерами, системами безопасности и отопления, LED-освещением. Низкий пол и откидные пандусы обеспечивают удобный доступ пассажирам с особыми потребностями.

В Темиртауском высшем политехническом колледже уже объявили о наборе на программу обучения водителей трамваев с гарантированным трудоустройством. Первую группу из 12 человек планируется открыть уже в октябре.

Ранее в акимате Павлодарской области обсудили модернизацию трамвайной инфраструктуры Павлодара. На первом этапе планируется приобрести 25 энергоэффективных трамваев за счет займа на 8 млрд тенге. Глава региона Асаин Байханов поручил в срок завершить все конкурсные процедуры и до 10 декабря внести изменения в правила субсидирования городского рельсового транспорта.

Также недавно стало известно, что на маршрут № 100 между Карагандой и Темиртау вышли четыре новых автобуса марки "ПАЗ Вектор". Транспортные средства приобретены в лизинг. Автобусы оснащены пандусами и специальными местами для крепления инвалидных кресел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168502-tramvai-vozvrashchayutsya-v-temirtau-kogda-nachnetsya-regulyarnoe-dvizhenie/

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