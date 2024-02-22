Трамвай столкнулся с авто и протащил его 10 метров в Усть-Каменогорске (видео)

Сегодня днем в Усть-Каменогорске автомобиль попал под трамвай, который протащил его 10 метров. В результате аварии пострадал водитель машины.

Как сообщает Yk.kz, машина марки KIA следовала параллельно трамваю, затем стала поворачивать налево, не пропустив трамвай. В результате столкновения трамвай протащил авто 10 метров и прижал к опоре.

При аварии пострадал водитель машины. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

Как рассказали в Транспортной компании, ранее водители уже жаловались на похожее авто, которое поворачивало прямо перед трамваем, пытаясь проскочить.

Отмечается, что из-за ДТП трамваи не ходили более получаса, но на данное время движение уже восстановлено.

YK-news.kz передает, что полицейские составили административный протокол в отношении водителя авто.

"Водитель Kia на перекрестке улица Казахстан – улица Кабанбай батыра при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу трамваю", – сообщили пресс-службе департамента полиции ВКО.

Напомним, в декабре в Усть-Каменогорске женщина встала на путях и перегородила дорогу трамваю. По информации транспортной компании, ее возмутил изменившийся маршрут.

Также на железной дороге в Мангистауской области случилось смертельное ДТП – водитель легкового авто выехал на рельсы и погиб. Об участии в ДТП ж/д состава не сообщается.