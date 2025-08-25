Крупное ДТП с автобусом в Астане: пострадавшими оказались 14 граждан Китая

В ТОО "City Transportation Systems" подтвердили информацию о том, что в крупном ДТП с автобусом пострадали 14 граждан Китая, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда" опубликовали новые подробности о крупном ДТП, которое сегодня произошло в Астане. В публикации указано, что в данном ДТП пострадали сотрудники ТОО "City Transportation Systems".

Также указано, что все 14 пострадавших являются гражданами Китая.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе компании подтвердили информацию. Сообщается, что пострадавшие в ДТП 14 человек действительно имеют отношение к CTS, но являются работниками субподрядной организации.

Также подтверждена информация, что они являются гражданами Китая. На данный момент один из них находится в больнице.

Напомним, сегодня в результате ДТП на улице Кабанбай батыра 14 пострадавших по линии скорой помощи были доставлены в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины.

Добавим, сегодня на одной из объездных трасс в Астане произошло массовое ДТП с участием грузовика и нескольких легковушек, есть пострадавшие.

Также сегодня в столице произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель одного из автомобилей незаконно завладел им и грубо нарушал ПДД.

А накануне в Астане задержали мужчину, за которым полицейским пришлось устроить погоню. Водителем оказался иностранец-нелегал.

