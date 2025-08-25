Крупное ДТП с автобусом в Астане: пострадавшими оказались 14 граждан Китая
Опубликовано:
В ТОО "City Transportation Systems" подтвердили информацию о том, что в крупном ДТП с автобусом пострадали 14 граждан Китая, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда" опубликовали новые подробности о крупном ДТП, которое сегодня произошло в Астане. В публикации указано, что в данном ДТП пострадали сотрудники ТОО "City Transportation Systems".
Также указано, что все 14 пострадавших являются гражданами Китая.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе компании подтвердили информацию. Сообщается, что пострадавшие в ДТП 14 человек действительно имеют отношение к CTS, но являются работниками субподрядной организации.
Также подтверждена информация, что они являются гражданами Китая. На данный момент один из них находится в больнице.
Напомним, сегодня в результате ДТП на улице Кабанбай батыра 14 пострадавших по линии скорой помощи были доставлены в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины.
Добавим, сегодня на одной из объездных трасс в Астане произошло массовое ДТП с участием грузовика и нескольких легковушек, есть пострадавшие.
Также сегодня в столице произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель одного из автомобилей незаконно завладел им и грубо нарушал ПДД.
А накануне в Астане задержали мужчину, за которым полицейским пришлось устроить погоню. Водителем оказался иностранец-нелегал.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2278827-krupnoe-dtp-s-avtobusom-v-astane-postradavshimi-okazalis-14-grazhdan-kitaya/
