Массовое ДТП с грузовиком на объездной дороге в Астане записал видеорегистратор: есть пострадавшие

На одной из объездных трасс в Астане произошло массовое ДТП с участием грузовика и нескольких легковушек, есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В Instagram-аккаунте Astana__sergek опубликовали запись с видеорегистратора, который запечатлел момент крупного ДТП в Астане. Сообщается, что оно произошло по объездной трассе около Ильинки.

Подробности ДТП рассказали в Департаменте полиции Астаны.

"Водитель грузового автомобиля Volvo, двигаясь по объездной трассе, совершил наезд на автомобиль марки Hyundai Sonata. От удара легковой автомобиль по инерции допустил столкновение с впереди стоящими на светофоре машинами.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика и пассажиры легковых автомобилей доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", - сообщили в ДП.

Напомним, также сегодня в Астане произошло другое крупное ДТП, но уже с участием автобуса - 14 человек с места происшествия доставили в медучреждения.

Также сегодня в столице произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель одного из автомобилей незаконно завладел им и грубо нарушал ПДД.

А накануне в Астане задержали мужчину, за которым полицейским пришлось устроить погоню. Водителем оказался иностранец-нелегал.

