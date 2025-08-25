14 человек доставили в больницы после ДТП с участием автобуса в Астане

ДТП с участием автобуса произошло в Астане - 14 человек с места происшествия доставили в медучреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ столицы.

"В результате ДТП на улице Кабанбай батыра 14 пострадавших по линии скорой помощи были доставлены в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в УОЗ, на уровне приемного покоя все они были осмотрены профильными специалистами, после чего часть пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение.

Остальные еще проходят обследование.

"В основном пассажиры поступили с незначительными ушибами", - уточнили в ведомстве.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

