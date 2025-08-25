Водитель на угнанной машине устроил ДТП в Астане: три человека пострадали
Опубликовано:
В столице произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель одного из автомобилей незаконно завладел им и грубо нарушал ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
В Instagram-аккануте astana.times опубликовали фото с места страшного ДТП, которое произошло по проспекту Абылай хана в ночное время. На кадрах видны сильно поврежденные машины, у одной из которых или полностью отсутствует вторая половина, или сильно смяло салон.
"Живы люди?", - интересовались в паблике.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Астаны.
"В ночь на 24 августа 18-летний житель города Темиртау незаконно завладел автомобилем Changan Deepal S07 и, двигаясь по городу, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу участникам движения. В результате ДТП три человека госпитализированы", - пояснили в полиции.
Отмечается, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Караганде произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого пострадали три женщины.
До этого в Сети появились кадры тройного ДТП, которое произошло в Жанаозене. Аварию прокомментировали в ДП Мангистауской области.
Также на прошлой неделе приговор по факту ДТП с летальным исходом вынесли в Караганде. Известному в городе бизнесмену назначили наказание в виде реального лишения свободы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2278611-voditel-na-ugnannoy-mashine-ustroil-dtp-v-astane-tri-cheloveka-postradali/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах