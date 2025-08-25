Водитель на угнанной машине устроил ДТП в Астане: три человека пострадали

В столице произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель одного из автомобилей незаконно завладел им и грубо нарушал ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В Instagram-аккануте astana.times опубликовали фото с места страшного ДТП, которое произошло по проспекту Абылай хана в ночное время. На кадрах видны сильно поврежденные машины, у одной из которых или полностью отсутствует вторая половина, или сильно смяло салон.

"Живы люди?", - интересовались в паблике.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Астаны.

"В ночь на 24 августа 18-летний житель города Темиртау незаконно завладел автомобилем Changan Deepal S07 и, двигаясь по городу, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу участникам движения. В результате ДТП три человека госпитализированы", - пояснили в полиции.

Отмечается, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

